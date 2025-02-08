Детский психолог рассказал, с какого возраста дети запоминают вещи: голос мамы они не забудут никогда

Дети начинают запоминать вещи из внутриутробного периода. Несмотря на то, что ученые не знают, в какое время младенцы могли слышать голос мамы, однако именно этот период считается началом усвоения памяти информации.

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Эксперты уверяют, что самое первое, что откладывается в памяти малышей, – это голос их мамы. Именно его дети никогда не забудут. Тем не менее, в возрасте трех лет у мальчиков и девочек также есть воспоминания о времени проведенном за ужином с семьей, купании в ванной, играх, книгах перед сном и ночных колыбельных, пишет Yourtango.

"Одним из явных декларативных воспоминаний, которые они смогли найти у маленьких младенцев, является запоминание голоса матери. Маленькие дети были способны реагировать из-за своих эмоций. Как только их мать заговорила, они мгновенно улыбались или успокаивались. Мы не знаем, как долго младенцы могли улавливать голос матери внутриутробно, но это первое место, где их память впитывает информацию", – объясняют специалисты.

Эксперт по психологии Рене Спенсер объясняет, что есть разница между семантической памятью и декларативной. По ее словам, младенцы, которые плачут, чтобы мамы их кормили, используют семантическую память (бессознательную), а не сознательную декларативную память.

В то же время, специалист отмечает, что чем больше родители начинают что-то вспоминать, тем легче детям будет возобновить события. Так, малыши, с которыми разговаривают взрослые, могут научиться запоминать вещи на раннем этапе.

Также эксперт советует делать как можно больше фото. Ведь именно они могут помочь малышам восстановить память во взрослой жизни. Спенсер объясняет, что в возрасте 3-7 лет положительные воспоминания становятся второстепенными по сравнению с отрицательными.

В то же время она предостерегает, что дети склонны вспоминать травматические события и пытаться предотвратить то, чтобы произошло нечто подобное.

"Мы больше склонны вспоминать что-то травматическое, потому что оно причинило нам боль. Мы хотим помнить то, что мы сделали, что причинило нам боль, а не что-то волнующее, что мы пережили. Мы стараемся предотвратить то, чтобы что-то произошло, поэтому помним то, что причиняет нам боль, чтобы предотвратить это", – говорит Спенсер.

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