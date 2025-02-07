Родители, которые делают эти 6 вещей, воспитывают любознательных детей: они обожают учиться

Дети, которые участвуют в школьной жизни, то есть любознательные и самомотивированные, имеют лучшие показатели в обучении. Кроме того, они развивают навыки, которые помогут им в будущем стать более счастливыми и успешными взрослыми.

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Однако за последние годы все больше детей теряют интерес к учебе, а значительное количество родителей даже не осознают, когда это происходит. Об этом отметила автор и исследовательница родительства Дженни Андерсон, информирует CNBC. Специалист поделилась 6 вещами, которые помогут воспитать любознательных детей.

Разрешить детям принимать решения и ощущать последствия

Иногда родителям следует разрешить детям принимать собственные решения, даже если это означает, что они сталкиваются с последствиями своих действий. Вместо того чтобы диктовать строгое расписание того, как и когда они выполняют домашнее задание, взрослые могут попытаться предоставить ребятам свободу самостоятельно решать когда и что делать.

Несмотря на это, родители должны установить четкие границы. В частности. домашнее задание всегда должно быть выполнено, но дети сами решают, когда они его будут делать. Таким образом, развивается уверенность и мотивация принимать правильные решения самостоятельно.

Избегать комментариев типа "Я не математик"

Родителям следует научить детей развивать мышление, предполагающее восприятие знаний и способностей как навыков. Люди, которые придерживаются противоположного подхода – фиксированного мышления, имеют меньше мотивации принимать новые вызовы. Поэтому эксперт не советует говорить что-то вроде "Я не математик", "Я не специалист по науке".

Взрослым необходимо поощрять своих детей продолжать попытки, когда у них что-то не получается сразу.

Говорить о том, что они учат в школе

Специалист рекомендует родителям всегда задавать несколько вопросов школьникам о том, что они делали на уроках. Таким образом, ребята будут видеть, что взрослые интересуются их жизнью, а это будет укреплять доверие, поощрять детей открыться и помогать им считать собственные интересы и чувства важными. Такие разговоры помогают развивать самосознание и уверенность.

Спрашивайте о "хорошем классе", а не о "плохом классе"

В ежедневных разговорах не стоит сразу спрашивать о том, что больше всего раздражает школьников. Такая тема может вызвать у детей тревогу и вероятность того, что они не поделятся, как прошел оставшийся день. Вместо того, эксперт советует поговорить о чем-то хорошем, что произошло за этот период. А потом спросить, есть ли что-то о чем ребенок хочет поговорить, что его беспокоит в школе.

Поделиться своими ошибками и рассказать, как на них учились

Андерсон уверяет, что взрослым нужно делиться своими ошибками и рассказывать о собственном опыте. Таким образом дети будут знать, что такие ситуации нужно исправить, это может быть унизительно, однако жизнь продолжается.

Соединить точки

Согласно опросу Института Брукингса, только 29% учеников 10-х классов говорят, что изучают интересующие их темы в школе. По словам Андерсон, родители и учителя должны связывать то, что происходит в классе с тем, что происходит в мире.

Если ребенок любит видеоигры, взрослые могут обсудить, какие школьные предметы учат навыкам, необходимым для их создания. К примеру, искусство, математика, физика, информатика. Ребята не всегда находят эти связи очевидными, и иногда им нужна помощь.

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