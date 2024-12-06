'Ты терминал банковский видел?' Учительница поделилась лайфхаками, как заинтересовать учеников информатикой, и предложила преподавать предмет только онлайн

Чтобы заинтересовать детей информатикой, нужно дать им понимание, как они могут применять эти знания в жизни. Так, например, одной из частей этой дисциплины является программирование, однако его никто не любит из-за сложности.

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Школьникам на простых примерах банковского терминала, оплаты с мобильного, перевода денег можно объяснить, что такое программирование. Кроме того, дать возможность учащимся написать модель такой программы, объясняет украинский педагог Людмила Булыгина, которая до сентября 2024 года работала преподавательницей информатики Политехнического лицея, в интервью СМИ

"Мы должны показать: смотри, ты терминал банковский видел? Видел. Деньги родители переводили куда-то или, например, оплачивали что-то с мобильного? Да. А кто написал это приложение? А как его написать? А давайте напишем модель такой программы и сделаем пример. И так далее. Главное в том, чтобы заинтересовать детей в информатике, это понимание школьников, как они могут применять знания в своей жизни", – делится Булыгина.

По ее словам, дети чаще всего хотят создавать сайты и игры, а не считать дискриминант квадратного уравнения. Педагог отмечает, что школьники должны понимать, как они могут воспользоваться полученными знаниями уже сейчас, а не ждать, когда им пригодятся синусы.

Кроме того, в преподавании информатики должно быть большее использование практики и минимум теории, ведь дети берут инструмент и используют его. В то же время педагог уверяет, что этот предмет нужно преподавать только дистанционно. Ведь чем больше его будет онлайн, тем больше он будет помогать другим дисциплинам.

"В контексте информатики: знаю, что мое мнение никому не понравится, но информатику надо преподавать только дистанционно. Она для этого создана. И чем активнее мы будем переводить преподавание информатики в онлайн, тем больше оно будет помогать другим предметам, которые преподаются дистанционно", – говорит Булыгина.

Она отмечает, что педагогам также следует использовать и искусственный интеллект. Так, его можно привлекать к решению типовых задач или изменять упражнения на более практические и исследовательские.

Так, при написании кода ИИ помогает создавать и адаптировать его, но ученик должен понимать принципы его работы.

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