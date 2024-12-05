Дети выбирают 'кота в мешке': преподаватель назвала ключевую проблему высшего образования в Украине

Украине следует переосмыслить подход к образованию и адаптировать его к современным требованиям. Дети должны видеть в учебе пользу и перспективы для своего будущего. Сейчас выпускники при поступлении в университет часто выбирают "кота в мешке", не понимая, что ждет их в профессии.

Видео дня

Об этом сказала украинский педагог Людмила Булыгина, которая до сентября 2024 года работала преподавателем информатики Политехнического лицея, в интервью СМИ. По ее словам, в Украине часто родители настаивают, чтобы их дети поступали в вузы, даже если это не отвечает их желаниям или способностям.

Выпускники должны делать выбор сразу после школы, однако не все к этому готовы.

"Хороший студент – это тот, которому хотя бы 22 года. Он уже поработал курьером и понял, что хочет идти дальше. Он уже увидел плохой или хороший менеджмент и понимает, куда двигаться. Сейчас часто дети выбирают "кота в мешке", не осознавая, что они будут делать в той или иной профессии", – подчеркнула Булыгина.

Педагог привела пример Швейцарии, где количество университетов ограничено, и длинную учебу выбирают только самые мотивированные ученики, которых минимальное количество.

После 9 класса там большинство учеников выбирают профессионально-технические направления, а не университеты. Это позволяет получить профессию и зарабатывать деньги раньше.

"Важно, чтобы дети ориентировались в выборе профессии, понимали, почему они выбирают ту или иную специальность, а не шли в университет только из-за его престижа или названия специальности. Например, кибербезопасность. Приходит абитуриент, набравший высокие баллы и поступивший на эту специальность, но когда его спрашивают, почему он ее выбрал – ответить не может", – сказала Булыгина.

По ее словам, в школах в Европе проводят больше практических занятий для учеников, которые могут помочь им в выборе профессии. К примеру, экскурсии в пожарные части или в кафе, чтобы учиться готовить.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель главы МОН Михаил Винницкий считает, что в Украине следует повышать стоимость обучения в университетах. Он привел в пример стоимость обучения за границей, где она стартует от 3 тысяч евро (более 132 тысяч гривен). По словам управленца, качественное образование должно быть дорогим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!