Детский сад без еды и школьный автобус за 100 тысяч гривен. Телеведущая Василиса Фролова раскрыла шокирующие реалии образования в ОАЭ

Телеведущая Василиса Фролова, которая пятый год живет с семьей в ОАЭ, в этом году поведет сына в первый класс школы в Дубае. По ее словам, расходы на образование в стране огромные, а еще – непредсказуемые правила и полная ответственность родителей даже за ланч ребенку.

В дубайских садах детей не кормят централизованно, и каждый малыш приносит еду из дома, а уроки арабского языка, английского и подготовка к школе начинаются еще до пяти лет. Об этом Василиса Фролова в интервью ОBOZ.UA.

Учитывая то, что образование в ОАЭ стоит дорого, Василиса с мужем выбирали учебное заведение для сына, учитывая цену: "Пересмотрели очень много вариантов и нашли школу с приемлемыми условиями и не самыми высокими тарифами. Обучение нам будет стоить около 28 тысяч дирхамов в год, то есть примерно 300 тысяч гривен. И чем выше класс, тем выше цена. Но это еще не все – отдельно надо платить за форму, за школьный автобус. Он здесь реально сумасшедший по цене. Один год пользования может стоить столько, сколько несколько месяцев обучения – около 8-10 тысяч дирхамов, то есть примерно 100 тысяч гривен. И детей забирают очень рано. Смотришь на них в шесть тридцать утра – и жалко маленьких, которые уже шагают к автобусу".

Сейчас сын телеведущей ходит в местный садик: "Надо сказать: садики здесь устроены очень круто. Правда, цены космические: в Европе или в Украине за такие услуги платят значительно меньше, а здесь за год получается 28 тысяч дирхамов – около 300 тысяч гривен. И это не полный день, и только три дня в неделю. Но ребенку нужна социализация, кроме того – подготовка к школе. Уроки арабского языка, английского, чтение и письмо – это обязательные навыки для всех детей. Здесь отдают их в школу с пяти лет – и хоть это платно, избежать невозможно. Родион успешно прошел тестирование, причем оно платное в любом случае – попадете ли вы в учебное заведение или нет. За каждую попытку нужно выложить около 500 дирхамов (более 5 тысяч гривен)".

Жизнь ребенка в дубайских детсадах совсем не похожа на привычную нам: даже питание организовано иначе, и за то, что ест малыш, здесь отвечают родители.

"В Дубае детские группы интернациональные, поэтому еду детям централизованно не дают – каждый приносит свой ланч из дома, – объясняет Василиса Фролова. – Сначала меня это немного шокировало. Но такой закон, потому что у каждого ребенка свои предпочтения, особенности питания. Поэтому ответственность за то, что ест ребенок, лежит на родителях. Утром мама должна составить ланчбокс на весь день: перекус, завтрак, обед, ужин. Представляете, какие скиллы здесь прокачивают родители? Мне нравится, что в некоторых учебных заведениях дети едят просто на траве: раскладывают ланчбоксы на зеленой лужайке и наслаждаются едой во время перерыва. Здесь это абсолютно нормальная практика".

