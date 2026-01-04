Дети спят на полу, играют с роботами и едят торты с кремом: 10 интересных фактов о детсадах в Южной Корее

В Южной Корее детей отдают в садик с трех-четырех месяцев, ведь чаще всего оба родителя работают, поэтому после рождения ребенка мама довольно быстро выходит на работу. Из-за того, что малыши почти с рождения начинают посещать заведение дошкольного образования, здесь почти нет очередей. Однако в государственных садах иногда наблюдается переполненность, поэтому родителям предлагают записаться в очередь и ждать.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинский бьюти-блогер и предприниматель Дарья Кислая, которая проживает в Южной Корее. Стоимость частного детского сада составляет примерно от 300 до 500 долларов в месяц (от 13 тыс. грн до 21 тыс. грн). Дополнительно надо доплачивать за подвоз детей автобусом, а также сдавать средства на нужды садика. В то же время в государственных учреждениях таких сборов нет.

В частных садах детям часто дарят много разных мелочей – чашки, игрушки, мыльные пузыри.

По словам Кислой, для детей до трех лет запрещено общение на английском языке во время пребывания в детском саду. Это делается для того, чтобы ребенок сначала хорошо овладел корейским языком и на него не накладывался иностранный.

"Когда мы отдавали своего ребенка в детский сад, ему было полтора года. Я поинтересовалась, разговаривают ли воспитатели на английском и проводят ли занятия по английскому языку. Нам ответили, что до трех лет общение с детьми на английском запрещено. Вероятно, это сделано для того, чтобы ребенок сначала хорошо овладел корейским языком и на него не накладывался другой иностранный", – поделилась украинка.

Больше всего ее поразило то, что дети приносят матрасы из дома и спят на полу. Эта традиция тянется из прошлого, когда люди в целом спали на полу, ведь в домах всегда был теплый пол. Также в детсадах нет стульчиков.

В учреждениях дошкольного образования обычно дети получают сбалансированное питание, однако даже маленьким детям дают острую пищу. Так, например, мальчикам и девочкам подают металлическую тарелку, которая разделена на секции, и они самостоятельно кладут в бульон рис или мясо, а также добавляют овощи. На перекус дошкольники получают йогурты, вареные яйца, печенье. Также каждый из воспитанников имеет свою подписанную бутылочку с водой.

Несмотря на сбалансированное меню, на День именинника в заведение приносят торт с кремом, который пробуют все дети. Кроме того, подобную ситуацию можно увидеть и в кофейнях, когда мамы кормят малышей кондитерскими изделиями.

"Я очень боялась, чтобы мой ребенок в полтора года не наелся этого торта, поэтому попросила воспитательницу ему не давать. Она ответила, что все дети будут есть и, возможно, моему тоже захочется. Тогда я решила сама испечь небольшой торт без сахара и крема и принести его в садик. Мне рассказывали, что в Украине в садиках запрещено приносить домашнюю выпечку, но здесь я спокойно это сделала – все съели и сказали, что очень вкусно. Теперь воспитательница даже шутит: если дети едят что-то с кремом, то постоянно говорит: "Мама Киры, не волнуйтесь, мы ей крем не давали", – поделилась Кислая.

Также, чтобы помочь детям подготовиться к высокотехнологичному будущему и предоставить навыки общения с искусственным интеллектом, детсады имеют роботов . Так, они умеют петь, танцевать, фотографировать и демонстрировать приемы кунг-фу. Роботы включены в ежедневные расписания классных занятий. В частном саду есть видеокамеры, к которым имеют доступ родители. А также, они пользуются специальным приложением, где можно проверить меню и увидеть фотографии, чем занимался ребенок в течение дня.

Кроме того, дети посещают музеи, детские комнаты или развлекательные центры. Разнообразную программу имеют и государственные детсады. Иногда, государственные учреждения дошкольного образования имеют лучший вид, чем частные.

"В Южной Корее существует проблема с территориями для детских игр – не так, как мы привыкли в Украине. Иногда детские сады для самых маленьких вообще расположены в квартирах. То есть несколько объединенных квартир на первом этаже – и это уже полноценный детский сад", – добавляет Кислая.

Детей в учебное заведение могут отвозить родители, однако также курсирует автобус, в котором находятся педагоги. Перед тем, как малышей принимают в детсад, их проверяет воспитатель. Если ребенок сильно кашляет или имеет высокую температуру, его не примут. Но если, например, он был у врача и тот назначил лекарства, родители могут передать их с собой, и воспитательница будет давать их. Посещать занятия мальчик или девочка могут при условии, что температура примерно до 37,4° С. С высокой температурой детей в садик не приводят, ведь тогда все начинают болеть друг за другом.

"Когда у нашего ребенка была температура 37,4° С и кашель, мы привели его к врачу. Он сказал, что все в порядке, и спросил, будем ли делать ей прививки. Я удивилась, ведь ребенок заболел, и мы записались на прием именно из-за этого. На что врач немного посмеялся и сказал что-то вроде: тогда просто не делайте прививки сегодня. То есть температура 37,4° С в Южной Корее считается нормальной даже для вакцинации", – объясняет мама девочки.

По ее словам, с 10-ю детьми работает две воспитательницы и помощница.

