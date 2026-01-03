'Ты должен быть первым во всем'. Украинка рассказала о методе воспитания детей, который объясняет высокий уровень самоубийств в Южной Корее

В Южной Корее многие родители нанимают репетиторов детям, чтобы они не отставали от учебы. Кроме того, в этой стране существует представление, что школьники должны быть первыми во всем, тогда их жизнь сложится хорошо и их ждет успешное будущее.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинский бьюти-блогер и предприниматель Дарья Кислая, которая проживает в Южной Корее. По ее словам, в саду и школе много внимания уделяют именно обучению и дисциплине. Например, в учебных заведениях до сих пор сохранилось требование к детям ровно сидеть, выполнять задания и не спорить с учителем.

"Многие родители нанимают репетиторов, чтобы ребенок не отставал и был первым. Здесь вообще существует четкое представление: нужно быть первым во всем – и тогда твоя жизнь сложится хорошо. Если ты первый в учебе, лучший, самый-самый-самый, то считается, что тебя ждет успешное будущее. Давление очень сильное. Это тянется еще с давних времен", – делится Кислая.

"Например, мой муж рассказывал, что и в саду, и в школе очень много внимания уделяли именно обучению и дисциплине. Ты должен был сидеть ровно, выполнять задания и не спорить с учителем. И это во многом сохранилось до сих пор. Ты должен быть как все, не можешь сказать, что думаешь иначе, потому что это считается некультурным", – добавляет она.

Выпускники школ в этой стране сдают один из самых сложных экзаменов в мире – Сунин. К нему детей начинают готовить с первого класса. Мальчикам и девочкам с детства вкладывают в голову понятие, что если не сдать экзамен, то жизнь заканчивается. Это имеет серьезное влияние на психику школьников, поэтому они могут нанести себе вред. Если кто-то из выпускников не появляется на экзамен, то его начинают искать вместе с полицией, чтобы убедиться, что он не совершил самоубийство.

Южная Корея занимает первое место среди 30 стран Организации экономического сотрудничества и развития по уровню самоубийств. Число самоубийств удвоилось, только за первую декаду XXI века. Среди молодежи в большинстве случаев причиной становится стресс от сдачи экзаменов

