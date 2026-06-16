Детский сад в Винницкой области оказался в центре скандала: воспитатели устраивали ссоры и выгоняли детей в коридор

Воспитатели детского сада в Крыжопольской общине Винницкой области в присутствии детей выясняли личные отношения и наказывали детей, выгоняя их из группы во время занятий. В связи с этим начато служебное расследование и создана рабочая группа, которая проводит проверку обстоятельств происшествия.

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Об этом сообщил секретарь местной власти Игорь Василишин. По его словам, был выявлен ряд недопустимых нарушений со стороны отдельных воспитателей. Он подчеркнул, что дал поручение установить камеры в коридорах учреждений, чтобы подобные ситуации не оставались без контроля.

"Выявлен ряд недопустимых нарушений со стороны отдельных воспитателей. Речь идет как о выяснении личных обстоятельств в присутствии детей, так и о случаях, когда ребенка выводили из группы в коридор во время обязательных воспитательных мероприятий. Дал поручение установить камеры в коридорах учреждений, чтобы подобные ситуации не оставались без контроля. Ни один ребенок не должен быть унижен, изолирован или выведен из группы из-за действий или убеждений взрослых. Всем руководителям вынесено предупреждение", – отметил Василишин.

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Также начальница отдела образования, молодежи и спорта Диана Дятлюк прокомментировала, что в рамках расследования собираются письменные объяснения от всех причастных и руководства учреждения. По ее словам, по результатам расследования будет составлен соответствующий акт и приняты необходимые управленческие решения.

"В случае подтверждения фактов виновные лица понесут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства. О результатах расследования, а также о ходе установки дополнительных камер видеонаблюдения в коридорах дошкольных учебных заведений общины будет сообщено дополнительно", – отметила Дятлюк.

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