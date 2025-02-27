Детям больше не нужно ходить в школу: на Западе набирает популярность новый тренд. Что известно об анскулинге

В странах Запада в последние годы все больше родителей решили отказаться от традиционного обучения своих детей в школах или на дистанционном обучении. Часто родители выбирают нестандартный подход, который известен как "анскулинг".

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Этот образовательный путь основан на самостоятельном обучении, которое позволяет детям исследовать свои интересы и увлечения без ограничений формальной учебной программы, пишет Times of India. То есть анскулинг предусматривает, что ребенок учится не по школьной программе и не числится ни в одном учебном заведении.

Что такое анскулинг и чем он отличается от дистанционного и индивидуального образования

Анскулинг — это тип домашнего обучения, который отвергает традиционную школьную модель. Это процесс свободного получения знаний, когда родители не используют учебную программу, рекомендованную образовательным министерством.

Это значит, что ребенок изучает то, что хочет, то, к чему у него есть способности.

Эта концепция была популяризирована педагогом Джоном Холтом в 1970-х годах, который был убежден, что дети учатся лучше всего, когда им позволяют учиться в своем собственном темпе и направлении. Сторонники анскулинга говорят, что этот метод поощряет детей любить учиться и развивать критическое мышление и способности решать проблемы.

Анскулинг набирает популярность часто из-за того, что родители недовольны традиционной системой образования, жалуются на стереотипное тестирование, строгие учебные программы и отсутствие индивидуального внимания. Они считают, что анскулинг обеспечивает более индивидуальный и гибкий опыт обучения, который помогает детям учиться в соответствии с их собственными потребностями и интересами.

Каковы плюсы анскулинга

Анскулинг отвечает индивидуальным потребностям и интересам каждого ребенка. Он гарантирует, что дети учатся в своем собственном темпе и преследуют свои интересы.

Этот метод способствует самостоятельному обучению, независимости и критическим способностям мышления, поскольку дети становятся ответственными за свое собственное образование. Помимо этого, анскулинг фокусируется на практических, реальных возможностях обучения, позволяя детям осваивать основные жизненные навыки, которые не включены в типичную учебную программу.

Обучение без образования имеет недостатки

Первая серьезная проблема — отсутствие структуры и последовательности. Без предписанной учебной программы родителям может быть сложно убедиться, что их дети получат всестороннее образование.

Социализация также является важной проблемой, поскольку дети без образования потенциально теряют важные социальные взаимодействия и шанс освоить жизненно важные социальные навыки.

Кроме того, анскулинг также требует большой самоотдачи со стороны родителей, которые должны быть посредниками и создавать обогащающую и вдохновляющую атмосферу обучения. Это может быть особенно сложно для родителей, совмещающих работу и другие обязанности.

Анскулинг в Украине

В Украине нельзя полностью отказаться от школьного образования. Обучающиеся самостоятельно тоже привязаны к определенному заведению.

Чтобы иметь табель или свидетельство о получении среднего образования, ребенок должен быть оформлен в школе, даже если не будет посещать уроки. Можно перейти на домашнее обучение, экстернат или выбрать дистанционное заведение.

Поскольку анскулинг утверждает: "Нет" учебной программе, школе и нормам, то и документам в таком случае тоже придется сказать "нет".

Как сообщал OBOZ.UA, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков считает, что дистанционное обучение может сыграть в системе образования злую шутку. Педагог поддерживает решение МОН о возвращении детей в школы, но убежден, что это может быть в смешанном формате.

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