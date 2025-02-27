Детям больше не нужно ходить в школу: на Западе набирает популярность новый тренд. Что известно об анскулинге

Ольга Липич
Моя Школа
180
Детям больше не нужно ходить в школу: на Западе набирает популярность новый тренд. Что известно об анскулинге

В странах Запада в последние годы все больше родителей решили отказаться от традиционного обучения своих детей в школах или на дистанционном обучении. Часто родители выбирают нестандартный подход, который известен как "анскулинг".

Видео дня

Этот образовательный путь основан на самостоятельном обучении, которое позволяет детям исследовать свои интересы и увлечения без ограничений формальной учебной программы, пишет Times of India. То есть анскулинг предусматривает, что ребенок учится не по школьной программе и не числится ни в одном учебном заведении.

Что такое анскулинг и чем он отличается от дистанционного и индивидуального образования

Анскулинг — это тип домашнего обучения, который отвергает традиционную школьную модель. Это процесс свободного получения знаний, когда родители не используют учебную программу, рекомендованную образовательным министерством.

Детям больше не нужно ходить в школу: на Западе набирает популярность новый тренд. Что известно об анскулинге

Это значит, что ребенок изучает то, что хочет, то, к чему у него есть способности.

Эта концепция была популяризирована педагогом Джоном Холтом в 1970-х годах, который был убежден, что дети учатся лучше всего, когда им позволяют учиться в своем собственном темпе и направлении. Сторонники анскулинга говорят, что этот метод поощряет детей любить учиться и развивать критическое мышление и способности решать проблемы.

Анскулинг набирает популярность часто из-за того, что родители недовольны традиционной системой образования, жалуются на стереотипное тестирование, строгие учебные программы и отсутствие индивидуального внимания. Они считают, что анскулинг обеспечивает более индивидуальный и гибкий опыт обучения, который помогает детям учиться в соответствии с их собственными потребностями и интересами.

Каковы плюсы анскулинга

Анскулинг отвечает индивидуальным потребностям и интересам каждого ребенка. Он гарантирует, что дети учатся в своем собственном темпе и преследуют свои интересы.

Этот метод способствует самостоятельному обучению, независимости и критическим способностям мышления, поскольку дети становятся ответственными за свое собственное образование. Помимо этого, анскулинг фокусируется на практических, реальных возможностях обучения, позволяя детям осваивать основные жизненные навыки, которые не включены в типичную учебную программу.

Детям больше не нужно ходить в школу: на Западе набирает популярность новый тренд. Что известно об анскулинге

Обучение без образования имеет недостатки

Первая серьезная проблема — отсутствие структуры и последовательности. Без предписанной учебной программы родителям может быть сложно убедиться, что их дети получат всестороннее образование.

Социализация также является важной проблемой, поскольку дети без образования потенциально теряют важные социальные взаимодействия и шанс освоить жизненно важные социальные навыки.

Кроме того, анскулинг также требует большой самоотдачи со стороны родителей, которые должны быть посредниками и создавать обогащающую и вдохновляющую атмосферу обучения. Это может быть особенно сложно для родителей, совмещающих работу и другие обязанности.

Анскулинг в Украине

В Украине нельзя полностью отказаться от школьного образования. Обучающиеся самостоятельно тоже привязаны к определенному заведению.

Чтобы иметь табель или свидетельство о получении среднего образования, ребенок должен быть оформлен в школе, даже если не будет посещать уроки. Можно перейти на домашнее обучение, экстернат или выбрать дистанционное заведение.

Детям больше не нужно ходить в школу: на Западе набирает популярность новый тренд. Что известно об анскулинге

Поскольку анскулинг утверждает: "Нет" учебной программе, школе и нормам, то и документам в таком случае тоже придется сказать "нет".

Как сообщал OBOZ.UA, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков считает, что дистанционное обучение может сыграть в системе образования злую шутку. Педагог поддерживает решение МОН о возвращении детей в школы, но убежден, что это может быть в смешанном формате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбучениеМояШколаОбразование в УкраинеУчеба за границейдистанционное обучениеУчеба