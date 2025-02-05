'Может сыграть неудачную шутку': один из лучших учителей Украины назвал главный недостаток дистанционного обучения

Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков считает, что дистанционное обучение может сыграть в системе образования злую шутку, если оно длится год и больше. Педагог поддерживает решение МОН о возвращении детей в школы, но убежден, что это может быть в смешанном формате.

Видео дня

Об этом он сказал в эфире программы "О главном в деталях". По словам Пройдакова, постоянное дистанционное обучение действительно может привести к образовательным потерям.

"Если брать один год сплошного дистанционного обучения – это может сыграть злую шутку и возникают образовательные потери. Одни дети усваивают материал, а другие – нет, а времени на то, чтобы повторить материал нет. Это может вызвать определенные трудности", – сказал он.

Кроме того, дистанционное обучение не учитывает социализацию детей.

"Почему дети в 2020-2021 годах так хотели в школу? Не потому, что они очень любили математику и украинский язык. Они просто хотели к одноклассникам, встретиться с друзьями. И это то, что не может дать дистанционное образование. Да, есть чат, мессенджеры, но и это надоедает. Люди хотят выходить из дома, с кем-то общаться и взаимодействовать", – отметил учитель.

Пройдаков добавил, что в целом дистанционное обучение – это не самое большое зло, а неплохая форма для получения знаний, и она более эффективна для учеников старшей школы.

"Трудно первоклассников посадить и обучать их с 1 по 4 класс только в дистанционном формате. Например, во времена пандемии это был единственный выход, который мы могли себе позволить. Сейчас беда не в дистанционном обучении, а именно в полномасштабном вторжении и абсолютном непонимании, когда будет стабилизация ситуации. Некоторые регионы строят подземные школы, где будут учиться дети вне зависимости от того, что происходит вокруг. Но точно на этот день построить на все школы подземные укрытия нереально. Дистанционное обучение сейчас не теряет актуальности. К примеру, Всеукраинская школа онлайн – это мощный ресурс для детей", – подчеркнул учитель.

Как сообщал OBOZ.UA, Артур Пройдаков считает, что детям в школе следует преподавать основы критического мышления и цифровую гигиену. В идеале следовало создать отдельный предмет, но пока этого не произошло, педагоги могут интегрировать это в свои предметы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!