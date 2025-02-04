'Привет! Проголосуй за мою племянницу...' В Украине заговорили о создании школьного предмета 'критическое мышление'

Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков считает, что детям в школе следует преподавать основы критического мышления и цифровую гигиену. В идеале следовало бы создать отдельный предмет, но пока этого не произошло, педагоги могут интегрировать это в свои предметы.

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К примеру, на уроке украинского языка. Об этом Пройдаков сказал в эфире программы "О главном в деталях". Поскольку дети сейчас имеют доступ к любой информации, школа должна быть средой развития критического мышления.

"Отдельной дисциплины "критическое мышление" в школе нет. Есть математика, алгебра, физика, история, украинский язык и литература и стоит, чтобы учитель интегрировал это в свой урок. Критическое мышление и цифровая гигиена – это очень важно. Многие люди сталкивались с ситуацией, когда приходит смс с текстом: "Привет, проголосуй за мою племянницу, она принимает участие в конкурсе танцев. Перейди по ссылке". Есть десятки людей, которые перешли по ссылке и у них взламывали аккаунт. Мы об этом говорим в школе", – рассказал педагог.

Сейчас Пройдаков не видит перспектив, что "критическое мышление" станет отдельным предметом уже в этом году. Однако это может произойти с 2027 года, когда вступит в действие реформа старшей профильной школы.

"Но уже сейчас это нужно разбирать, например, на уроках украинского языка. К примеру, давать строчки теста и спрашивать, что написал чат-GPT, а что Тарас Шевченко", – сказал он.

Педагог также рассказал, как интегрирует критическое мышление в уроки украинского языка в школе.

"Я беру новость из анонимного тегеграмм-канала, распечатываю ее, показываю детям. Например, есть три статьи. Две из них так называемого "белого списка", то есть СМИ, которым можно доверять, а третья – анонимная. Дети читают 5 минут про себе и дают ответ, какая из трех статей является фейковой. Старшеклассники видят, что нет источника информации. Все это можно брать и практически применять. Сейчас школьная программа этого не требует, в этом контексте мы немного оторваны от реальности. Но это то, что необходимо делать уже сейчас", – заметил педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, Пройдаков рассказал, что для того чтобы удержать внимание детей на уроке при объяснении нового материала, учитель должен быть заинтересован в том, чтобы увлечь школьников. Помимо доступности информации, учащимся нужно давать возможность взаимодействовать на занятиях.

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