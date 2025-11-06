Детям до 16 лет запретят пользоваться Instagram, YouTube и TikTok: какие еще соцсети Австралия внесла в черный список

В Австралии дети до 16 лет не могут пользоваться социальными сетями Facebook, Snapchat, Instagram, X, YouTube и TikTok. В этот список добавили платформу Reddit и сайт потокового видео Kick.

Кроме того, под ограничения может попасть еще больше онлайн-сервисов, в частности игровая платформа Roblox и Sora от OpenAI. Об этом сообщает The Guardian. Запрет вступит в силу с 10 декабря.

Министр связи Аника Уэллс отметила: несмотря на то что многие подростки пытаются обойти ограничения, указывая старший возраст, однако методы проверки будут изменены законодательством.

Компании получили заблаговременное уведомление о том, что они будут включены в список и им придется приложить усилия для запрета лицам в возрасте до 16 лет, иначе им грозят штрафы до 49,5 миллиона долларов.

Kick, видеоплатформа, которая часто используется для прямых трансляций игр, была добавлена, но подобные платформы, такие как Twitch, – нет. Правительство будет следить за другими платформами, такими как Discord, Steam, видеоплатформой Sora от OpenAI, генерируемой искусственным интеллектом, и приложением Bluesky, похожим на Twitter, чтобы увидеть, стоит ли их включать в будущем.

Комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант обратилась к 16 компаниям с просьбой оценить, будут ли они обязаны запрещать доступ лицам до 16 лет. Среди тех, с кем связались, но они не были указаны в списке, – Discord, GitHub, Roblox и Twitch.

Reddit – единственный сайт, на который распространяется запрет.

Kick был добавлен в список через несколько месяцев после громкой смерти французского пользователя, который транслировал на платформе в августе. Kick заявил, что будет сотрудничать с властями и пересматривать свой французский контент.

