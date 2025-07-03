Школьникам в Великобритании хотят навсегда запретить пользоваться соцсетями: что случилось

Школьникам в Великобритании могут навсегда запретить пользоваться социальными сетями, если они будут распространять обнаженные фотографии одноклассников. Британское агентство Ofcom призывает онлайн-платформы заблокировать таким школьным кибербулерам их сайты с невозможностью пользоваться ими в будущем.

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Технологическим компаниям будет предписано учитывать все основания, чтобы предотвратить повторную регистрацию нарушителей под другим именем, используя системы проверки личности и отслеживания интернет-адресов, информирует Telegraph. Агенство рассматривало более мягкие варианты, включая запрет для детей в каждом конкретном случае или введение апелляционного процесса. Однако есть опасения, что более мягкая позиция в отношении молодых людей может поощрить взрослых притворяться детьми, чтобы избежать наказания.

Согласно данным приложения Snapchat более половины изображений детей в возрасте от 13 до 15 лет, которые присылали фотографии себя обнаженными, были распространены нежелательным получателям.

Тех, кто "распространяет, создает или загружает контент о сексуальной эксплуатации и насилии над детьми (CSEA)... следует запретить в пользу сервиса и запретить им возвращаться". Ofcom признал, что "особенно сложным вопросом" является установление того, должны ли дети подпадать под такие онлайн-правила, в частности молодые люди, которых заставляют присылать свои фотографии. Намерение не состоит в том, чтобы наказать жертв груминга или тех, кто находится в добровольных отношениях, но изображения, распространенные среди более широкой группы, "могут оказать значительное влияние на жертв".

Новые правила также будут применяться к изображениям, созданным искусственным интеллектом.

Некоторые сайты имеют политику нулевой толерантности к тем, кто распространяет такие изображения, но новые планы обеспечат ее выполнение законодательно. Технологические гиганты, владеющие несколькими сервисами, включая Meta, которой принадлежит Facebook, WhatsApp и Instagram, будут обязаны запретить пользователям, которые нарушают новые правила, доступ ко всем своим платформам.

Эта политика является частью более широкой цели защиты детей в Интернете и предотвращения распространения незаконного контента.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждая пятая школа в Германии запретила пользоваться гаджетами во время учебы.

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