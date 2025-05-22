''Умный без телефона''. Каждая пятая школа в Германии запретила пользоваться гаджетами во время учебы

Каждая пятая школа в Германии запретила пользоваться телефонами во время учебы и на переменах. Еще 77% учебных заведений ввели правила, которые регулируют пользование гаджетами.

Видео дня

В одной из школ в первый день запрета произошло лишь два нарушения, информирует DW. 16-летний школьник воспользовался телефоном на уроке, за что гаджет забрали, положили в пакет и заперли в шкафу. Забрать смартфон родители ученика смогли только на следующий день.

Представительница интересов учеников Клара Птак рассказала, что последствия нарушения правил должны быть жесткими, иначе их никто не будет придерживаться.

В гимназии в Альсдорфе до наступления летних каникул введена инициатива "Умный без телефона". Таким образом, заведения пытаются приковать внимание учеников к уркам, а не смартфонам. Учителя приветствуют такой запрет, ведь дети становятся более расслабленными и не отвлекаются на уроках.

Несмотря на это, школьники гимназии имеют доступ к компьютерам, есть специальное помещение для видеосъемки и собственная студия записи подкастов. По словам директора заведения Мартина Вюллера, запрет использования смартфонов в личных целях не помешает ученикам знакомиться с современными технологиями. Руководитель говорит, что школа – это также и коммуникация друг с другом, разговоры и взаимодействие. А до запрета школьники на переменах постоянно были в экранах и играли в онлайн-игры.

Специалист в области педагогики Клаус Цирер провел исследование и выступил с однозначным призывом запретить смартфоны в начальной школе и незначительно ослабить их использование в средней.

Команда ученого пришла к выводу, что в школах, где запрет на использование гаджетов во время уроков введен и поддерживается педагогами, среда стала более благоприятной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны Европы уже запретили мобильные телефоны в школах, а какие – ввели ограничения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!