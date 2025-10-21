Детям это нравится. Как легко сдать НМТ по истории Украины: учительница из Киева поделилась лайфхаком

Учительница истории из Киева Мария Воротило рассказала, что пытается обучать наглядно детей, готовя к сдаче национального мультипредметного теста (НМТ). Так, например, вместо того, чтобы учить информацию из книг, она организует туры по локациям, которые даются на экзамене.

Об этом педагог рассказала в подкасте "Ну что там с НУШ?". По ее словам, на НМТ дети должны дать определение многим локациям, которые они изучают только по картинкам. Зато школьная преподавательница во время экскурсий много рассказывает о местах и событиях, которые там происходили. Она отмечает, что школьникам легче там усваивать информацию и нравится такой подход.

"Наша цель – покататься по Украине, мы ищем интересные локации, которые даются на экзамен, то есть мы стараемся их по возможности все проехать, побывать на экскурсиях в этих локациях от местных экскурсоводов, музейщиков. И в процессе этого всего мы с ними постоянно говорим. Мы приезжаем в какую-то интересную локацию, где рассказывается об определенной эпохе, и я с ними постоянно говорю о ней. Рассказываю о деталях, о людях, о тех же самых Шевченко, Иване Франко, Лесе Украинке, об их интересных историях, которые не расскажут на уроках в школе, но которые оживляют на самом деле этих персонажей, снимают их с "икон" и превращают в живых людей со своими приколами", – делится педагог.

По ее словам, в поездку каждый раз отправляется 50 детей и в этом году состоится уже десятый заезд. Учительница говорит, что таким образом школьники знакомятся между собой в реальной жизни и потом продолжают общение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница истории раскрыла секрет, как заинтересовать школьников учебой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!