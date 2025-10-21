'Я не пользуюсь учебниками и не задаю тесты'. Учительница истории из Киева раскрыла секрет, как заинтересовать школьников обучением

Учительница истории из Киева Мария Воротило поделилась, что не пользуется учебниками и рабочими тетрадями во время обучения школьников. Для того, чтобы дети лучше запоминали материал, она рассказывает истории, а уроки состоят из сценок.

Об этом педагог рассказала в интервью подкасту "Что там с НУШ?" По словам Воротило, если детям давать исключительно тесты, то они и будут думать в этих пределах. Сама же учительница не использует такие задания, зато дает открытые вопросы, где ученики должны объяснить логику событий.

"Если вы будете детям давать исключительно тесты, где есть только несколько правильных ответов, тогда ребенок будет думать исключительно в рамках этих тестов, а это не годится. У себя в школе я тесты почти не даю. Я даю исключительно открытые вопросы, где задача – объяснить логику события. Опиши, когда оно произошло, что ему предшествовало, что было перед этим, почему, так сложились события в мире, что было после этого. Мне важно слышать логику детей", – говорит Воротило.

Она объясняет это на примере сказки "Белоснежка и семь гномов", сценарии и моменты которой почти все помнят с детства. Так же и в истории можно вводить какого-то персонажа в сюжет, который будет через себя проносить события эпохи. Школьники также могут играть этого персонажа, а педагог подводит их к размышлениям, а ученики делают выводы об этом периоде истории.

"Чаще всего наш урок состоит из какой-то сценки. То есть, когда они у меня играют определенную роль, я им описываю жизнь вокруг них. Например, вы крестьяне какого-то там века, 100, 200, 500 лет назад. А я ваш господин, который приехал к вам знакомиться и сообщить, что такое барщина, крепостничество и во что вы влипли. То есть дети сами должны дойти до какой-то логической развязки. А именно, принять какое-то решение", – делится школьная преподавательница.

