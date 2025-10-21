"Я не пользуюсь учебниками и не задаю тесты". Учительница истории из Киева раскрыла секрет, как заинтересовать школьников обучением

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
153
'Я не пользуюсь учебниками и не задаю тесты'. Учительница истории из Киева раскрыла секрет, как заинтересовать школьников обучением

Учительница истории из Киева Мария Воротило поделилась, что не пользуется учебниками и рабочими тетрадями во время обучения школьников. Для того, чтобы дети лучше запоминали материал, она рассказывает истории, а уроки состоят из сценок.

Об этом педагог рассказала в интервью подкасту "Что там с НУШ?" По словам Воротило, если детям давать исключительно тесты, то они и будут думать в этих пределах. Сама же учительница не использует такие задания, зато дает открытые вопросы, где ученики должны объяснить логику событий.

"Я не пользуюсь учебниками и не задаю тесты". Учительница истории из Киева раскрыла секрет, как заинтересовать школьников обучением

"Если вы будете детям давать исключительно тесты, где есть только несколько правильных ответов, тогда ребенок будет думать исключительно в рамках этих тестов, а это не годится. У себя в школе я тесты почти не даю. Я даю исключительно открытые вопросы, где задача – объяснить логику события. Опиши, когда оно произошло, что ему предшествовало, что было перед этим, почему, так сложились события в мире, что было после этого. Мне важно слышать логику детей", – говорит Воротило.

Она объясняет это на примере сказки "Белоснежка и семь гномов", сценарии и моменты которой почти все помнят с детства. Так же и в истории можно вводить какого-то персонажа в сюжет, который будет через себя проносить события эпохи. Школьники также могут играть этого персонажа, а педагог подводит их к размышлениям, а ученики делают выводы об этом периоде истории.

"Я не пользуюсь учебниками и не задаю тесты". Учительница истории из Киева раскрыла секрет, как заинтересовать школьников обучением

"Чаще всего наш урок состоит из какой-то сценки. То есть, когда они у меня играют определенную роль, я им описываю жизнь вокруг них. Например, вы крестьяне какого-то там века, 100, 200, 500 лет назад. А я ваш господин, который приехал к вам знакомиться и сообщить, что такое барщина, крепостничество и во что вы влипли. То есть дети сами должны дойти до какой-то логической развязки. А именно, принять какое-то решение", – делится школьная преподавательница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница назвала 10 спорных заданий на НМТ по истории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеИстория Украиныучительшкола