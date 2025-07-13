''Почему в 2025 году мы обсуждаем ''спасительную'' роль России во Второй мировой войне?'' Учительница назвала 10 противоречивых заданий на НМТ по истории Украины

Украинская учительница истории Мария Воротило указала на противоречивые задания на национальном мультипредметном тесте в 2025 году. По ее словам, в этом году тестирование предусматривало большое количество персоналий – не менее 200. Кроме того, в каждом тесте по 30 тем и вопросов по истории Украины, многие из которых являются микротемами, которые призваны "скашивать" баллы поступающим.

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Об этом Воротило рассказала в интервью Освитории. Так, первый представленный вопрос требовал выбрать карту, которая отражает переломный момент Второй мировой войны. Учительница не понимает, почему в 2025 году до сих пор обсуждается "спасительная" роль России во Второй мировой войне.

По ее словам, из всех вариантов, ученики должны отвечать на вопрос о Сталинграде. Она отмечает, что именно здесь чувствуется отсылка к "великому подвигу России-матушки". Педагог говорит, что уместнее было бы спросить о битве за Киев, Одессу или Днепр.

Также проблемы возникали и в заданиях, где нужно было работать с вырезками из газет и присоединить цитату из той или иной газеты. На каждой указан год выпуска, однако без опции приближения четко его увидеть довольно сложно. А как оказалось, далеко не на всех компьютерах есть такая возможность, которая связана с техническими нюансами.

"Мне не видно, а потому не понятно!" – такой комментарий уже не раз услышала от своих учеников", – делится Воротило.

Следующее задание, где ученикам нужно было установить соответствие между украинскими территориями и годами их вхождения в состав Российской империи, учительница считает таким, цель которого – срезать баллы. Так, объясняет она, нужно указать, какой регион из четырех и когда присоединился к Российской империи. Но в ответах 4 из 5 вариантов – о русско-турецких войнах.

"В чем сложность? В каждой теме из имеющихся 30 есть миллионы нюансов, которые человеческий мозг не способен запомнить. И здесь как раз об этом: за 500 лет было огромное количество русско-турецких войн. Россия в большинстве из них выигрывала, отгрызая по кусочку территории. Детям трудно в этом сориентироваться — надо знать филигранные нюансы, которые далеко не каждый историк сразу вспомнит", – объясняет Воротило.

По ее словам, это вопрос больше о зазубривании, а не о логике. А предмет "История" вообще не должен быть о слепом запоминании каких-то фактов, ведь он об анализе.

Еще в одном из заданий детям нужно было указать, что можно определить по предоставленной карте. По словам педагога, на современной карте Украины обозначены регионы, которые находятся под временной оккупацией. В то же время, на карте в задании изображена карта с границами в соответствии с Актом Независимости. По ее мнению, там подходило бы два верных варианта – А. временно оккупированные территории и В. Территория, по которой определялись границы Украины в соответствии с Актом Независимости. В конце концов, оказалось, что правильный ответ – "А".

В задании, где нужно было определить какое сооружение изображено на монете, коварство заключается в том, что на предложенной монете изображен замок Паланок под другим углом, с изображением внутреннего дворика. Зато дети привыкли его видеть совсем с другого ракурса на ярких четких фотографиях. Поэтому, по словам педагога, ее ученики смогли ответить правильно на вопрос только потому, что посещали замок Паланок и имеют много фото именно в этом дворике.

Задание, где нужно было выбрать исторического деятеля, который был участником Движения Сопротивления во Франции и украинцем по происхождению, по мнению учительницы, чрезвычайно узконаправленное. Ведь, по ее словам, он не был украинцем, а лишь имел украинские корни, а во время Второй мировой не был в Украине, а находился во Франции. Кроме того, он находился не в украинском, а французском Рухе Сопротивления.

"Да, этот человек есть в программе. Но в ней есть множество другой информации, и все эти тысячи нюансов знать невозможно. Повторю свое мнение — такие вопросы даются, чтобы срезать набранные участником баллы на НМТ и уменьшить конкуренцию на бюджетные места при поступлении в ЗВО", – отмечает Воротило.

По словам педагога, чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, детям нужно вспомнить, кто такие трое других – Кожедуб, Деревянко и Берест. И уже с помощью метода исключения предположить, что этот исторический деятель – Порик. Она отмечает, что так не должно быть, потому что о других трех фигурах ученики знают по предложению из программы. Учительница говорит, что бесспорно все представленные персоналии сыграли большую роль в истории Украины, но не нужно вспоминать о них одномоментно для детей.

"По состоянию на сейчас это больше неуважение к этим фигурам — о человеке мы знаем только одну фразу. Дети сдадут экзамен, и уже на следующей неделе не будут помнить и половины заученной информации и сотен фамилий, которых уже через год идентифицировать не смогут. Это мое субъективное мнение. Есть много других персоналий (и не только во Второй мировой), которые сделали много интересного и заслуживают того, чтобы о них говорили и знали", – уверяет школьная преподавательница.

Она считает, что нужно уменьшить количество упоминаемых персоналий в заданиях. Если же говорить о какой-то персоналии, то это должен быть знаковый человек, через жизненный путь которого можно понять ту или иную эпоху.

"Ой, ну как же мне не нравится вот этот вопрос! Оно не на знания или на логику, а чисто на ученическую внимательность", – делится учительница впечатлениями на задание, где нужно определить что произошло в период новой экономической политики (НЭПа) в УССР.

Она объясняет, что НЭП – это о периоде "правильного" советского союза, когда несколько лет людям жилось неплохо. Именно тогда начали ликвидировать неграмотность, потому что многие взрослые не умели читать и писать. Уровень образованности населения в 1920-х годах вырос до условных 60%, поэтому большинство нажмет вариант "А" – полная ликвидация неграмотности. Однако это не верный вариант, из-за слова "полная", ведь полная ликвидация состоялась в 1937 году. Поэтому правильным вариантом будет Б – осуществление сплошной коллективизации. Но и здесь не все так просто, говорит учительница истории, ведь она состоялась в последний год НЭПа.

По словам педагога, вопрос где нужно определить, что объединяет Лину Костенко и Василия Симоненко, будет проще для тех, у кого был хороший учитель по литературе. Кроме того, она отмечает, что биографии обоих детей не обязаны знать подробно. Поэтому, скорее всего, ученики вспомнят слова из стихотворения поэта Симоненко "Можно все на свете выбирать, сын, Выбрать нельзя только Родину" и будут знать, что Костенко – современная писательница, которая до сих пор творит.

По мнению учительницы, в историческом контексте эти две фигуры не являются лидерами или проводниками конкретных движений. Зато детям было бы легче сориентироваться, если бы речь шла о Черноволе или Лукьяненко. Поэтому в таких вопросах, чаще всего, ученики отвечают "на интуиции".

В задании, где нужно было указать, кто из литовских князей возглавил Великое княжество Русское, возникает вопрос, почему дети должны знать биографии литовских князей. По словам Воротило, чтобы дать правильный ответ, ученики должны знать каждую из перечисленных персоналий, хотя трое из них не правили на наших территориях лично, а лишь на расстоянии.

"Логика должна быть такая: Ягайло женился на польской королеве, а между Свидригайлом и его двоюродным братом Сигизмундом была война. Кто же выиграл? Кто-то на букву "С". Свидригайло!" – говорит учительница.

В задании, где нужно проанализировать приведенный отрывок из источника и определить, кто из приведенных ученых был известным хирургом-офтильмологом, правильным ответом будет "В" – Владимир Филатов. Хотя, по словам педагога, его персоналия редко где упоминается. Ведь чаще на уроках упоминается о других фигурах. Поэтому все возвращается к похожей ситуации, как в вопросе о персоналиях Второй мировой войны, где надо знать трех и вычислить лишнего.

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