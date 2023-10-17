Детям Олега Скрипки устроили травлю в школе, потому что у них не было мобильных телефонов

Детей лидера группы "ВВ" Олега Скрипки затравили в школе из-за отсутствия мобильных телефонов. Так что ему пришлось купить гаджеты, чтобы дети похвастались ими в школе.

Музыкант рассказал в интервью "Наодинці", что его дети, несмотря на то, что уже имеют технику, не пользуются ею дома. А ее пришлось приобрести, потому что у них единственных не было "мобилок" в классе.

"Мы покупали детям мобилки не потому, что мы считали нужным, а чтобы их не булили. Потому что их булят в классе, что у них нет мобилки. Мы старшей дочке купили мобилку, она показала в классе, что она в ее есть, и она лежит дома, она ее не носит. Она ей не нужна", – рассказал звездный отец.

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Певец отмечает, что детям не интересны гаджеты из-за правильных взглядов в воспитании. Ведь Скрипка вместе с женой своим примером воспитывает соблюдение обещанных слов. По его словам, часто родители показывают детям двойные стандарты – говорят одно, а делают совсем другое.

"А дети – они обезьянят. Они слова не очень воспринимают, они смотрят как ты делаешь. Как твои слова отвечают твоим действиям", – отметил музыкант.

Напомним, у лидера группы "ВВ" с его женой Наталией Сидь четверо детей – двое сыновей и две дочерей. Он делится, что проводит с ними не так уж много времени, как хотел бы.

Старший сын, Роман, уже проживает отдельно, а младший, Устим, в свои 15 тоже пытается последовать примеру и не берет деньги у родителей, зарабатывая их самостоятельно на песнях. Кроме того, отказался парень и от помощи звездного отца в создании карьеры и сам пытается ее строить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Александр Педан дал совет колеблющимся родителям – купить детям квартиру или заплатить за обучение.

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