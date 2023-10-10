Так делают миллиардеры. Педан дал совет колеблющимся родителям – купить детям квартиру или заплатить за обучение.

Александр Педан, украинский шоумен и телеведущий, рассказал, что родители, которые дают детям все – проигрывают. Он поддерживает своих сына и дочь, учитывает их мнение по поводу будущего, однако, квартиру не перепишет.

В разговоре с РБК-Украина шоумен отметил, что такой позиции по воспитанию детей придерживаются и состоятельные люди. В том числе и для того, чтобы у молодого поколения была мотивация развиваться.

"Мне кажется, проигрывают те родители, которые дают детям все. Проигрывают те, которые покупают детям квартиру, а не готовы платить за обучение. Это понимают выдающиеся бизнесмены, олигархи, миллиардеры, которые дают им работу, возможности работать, но не переписывают на них все свое состояние", – отметил телеведущий в эфире.

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По его словам, молодежь у которой есть все, сразу обесценивает это и не имеет мотивации работать из-за отсутствия потребности в росте. Ведущий также добавил, что на собственном опыте знает, как это, когда нужно начинать сначала, а не на всем готовом жить в столице Украины.

"Те, кто приехал в Киев, голые и босые, рвут, берут кредиты, отрабатывают, возвращают, выгрызают. Я увидел, что это важно. Я даю дочери возможность учиться в одном из лучших вузов страны. Это инвестиция", – отметил Педан.

Напомним, Александр Педан воспитывает с женой 18-летнюю дочь Валерию и 6-летнего сына Марка. Вместе с Лерой шоумен ведет проект об университетах, но у девушки на ближайшее будущее планы несколько иные. Она учится на факультете социологии, создает контент для pedanburo и TikTok-страницы УниверСhek. Однако больше всего ей нравится флористика, поэтому сейчас она сотрудничает с цветочным союзом.

"Это поколение точно будет больше там, где им в кайф. Оно не привязывается к месту, квартире, даже стране. Поймите кем вы хотите стать и предложите этот бизнес-проект родителям", – комментирует шоумен.

Звездный отец уверяет, что не давит на свою дочь, потому что для него первостепенно важно, чтобы у нее была мотивация и заинтересованность двигаться дальше в том направлении, которое ей нравится. По его словам, одно из главных условий – помочь ребенку с выбором и сузить критерий. В частности, Педан приводит три вопроса, которые нужно задать школьникам.

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