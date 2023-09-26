Психолог назвала оптимальный возраст ребенка, когда ему можно покупать первый телефон

В современных условиях у многих детей появляется первый телефон ранее рекомендованного специалистами возраста. В частности, по статистике 92% школьников до 12 лет имеют постоянный доступ к гаджетам. Однако спешить с приобретением первого девайса с доступом к интернету не стоит, рассказывает детская и перинатальная психологица Екатерина Сердюк.

По ее словам, для начала нужно решить, зачем ребенку смартфон. В подкасте "Хороших родителей не блокируют" специалист отмечает, что в условиях войны родителям хочется иметь постоянную связь, однако для таких случаев можно использовать часы или кнопочный телефон.

Если же вы решили купить ребенку его собственный смартфон – обязательно сначала обсудите правила, а потом покупайте гаджет, советует психолог.

Видео дня

"Золотым возрастом" для того, чтобы приобрести первый телефон станет период средней школы или 11 лет. Именно в это время ребенок может осознавать и контролировать, что и как работает вокруг.

"В гаджетах нет минимального возраста использования, но у большинства современных смартфонов, чтобы им пользоваться, нужно создать учетную запись, которая доступна с 13 лет. Но когда мы общаемся с международными экспертами о подростках, то они говорят, что 11 лет – это "золотой возраст", когда когнитивное развитие достигло того, что ребенок может контролировать то, что он делает и как оно работает", – отмечает основательница проекта #stop_sexтинг Анастасия Дьякова.

Если же ребенку хочется, чтоб ему приобрели технику для игр или обучения – лучше предпочесть компьютер или планшет. По словам специалиста, начиная с шестилетнего возраста, школьнику можно начать давать гаджет, однако в первую очередь нужно обсудить правила пользования и безопасность. В частности, ребенок не должен сам себе искать занятия в устройстве, а уже знать, для какой цели он им пользуется.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста не рекомендуется проводить онлайн более двух часов, чтобы влиять на этот процесс, психологический консультант советует пользоваться родительским контролем.

Эксперт по детской психологии отмечает, что хорошо заключать соглашения с детьми, в которых прописывать правила, однако не забывать, что ее согласовывают две стороны. Поэтому, прежде чем сетовать, что школьник много времени проводит в смартфоне – обратить внимание на присутствие гаджетов в собственной жизни. Ведь дети – зеркало родителей.

Если же ребенок часто перевозбужден, агрессивен, рассеян и замкнулся в себе – это может говорить о перенасыщенности онлайн-жизнью, уверяет специалист.

Чтобы избежать таких последствий, важно с самого начала установить ограничение по времени на использование социальных сетей и игр.

Алгоритмы онлайн-платформ разработаны так, чтобы пользователь проводил у них больше времени и смотрел рекламу. Детская психолог напомнила, что большинство социальных сетей имеют ограничения в возрасте при регистрации – завести аккаунт можно с 13 лет.

Ранее OBOZREVATEL, что у школьников бесплатный доступ к аудио-книгам по программе украинской литературы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!