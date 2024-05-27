''Девочка в белом платье невероятная!'' Видео вальса в детском саду Украины поразило сеть

Мама маленькой девочки выложила в соцсеть видео из выпускного детского сада. Дети танцевали вальс и поразили украинцев сложной постановкой, а одна из маленьких красавиц восхитила своим нарядом.

Сообщение женщина разместила в ТікТок. Его просмотрело более 3,5 миллионов пользователей. Украинцы не могли нахвалить, сколько работы было вложено в танец и как мастерски его выполнили дети.

"Девочка в белом платье прямо невероятная".

"Это какая колоссальная работа была проделана по постановке вальса. Браво".

"Дети красивее танцуют, чем мы на выпускном в школе".

Видео дня

"Великолепный танец! Девочки – нежные и волшебные принцессы, а мальчики – галантные кавалеры! Всем детям желаю успехов в школе!".

"Большое удовольствие получила от первого выпускного в детсаду. Вспомнилось прошлое. Мира вам дети, счастливого пути в будущее желаю. Спасибо за вальс незабываемый!"

"Как хорошо детки танцуют, аж слезы обратились, нет радости с войной, но стало радостно на душе".

"Боже, какая сложная постановка и какой синхрон. Я хореограф тоже. Аплодирую стоя".

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