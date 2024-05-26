Улыбающиеся дети и куча положительной энергии: в сеть выложили видео из метрошколы Харькова

Украинский фотограф Ян Доброносов выложил в сеть видео из метрошколы Харькова. Он отметил, что приятно удивлен, ведь увидел кучу положительной энергии и улыбающихся детей.

Об этом фотожурналист сообщил в Facebook. Доброносов подчеркнул, что большинство школьников было в вышиванках.

"Сегодня случайно получилось попасть в подземную школу Харькова. Был приятно поражен. Улыбающиеся дети, куча положительной энергии. И главное, очень большое количество в вышиванках. Вот такая украинская подземная школа Харькова", – написал фотограф.

Украинцы поддержали фотографа, отметив что у школьников есть возможность в условиях полномасштабной войны России против Украины посещать уроки. Однако замечали, что такого не должно быть в жизни детей.

"С одной стороны – это очень положительный момент, с другой – это дети без дневного света, без нормального воздуха, дети подземелья. Страшно, что такое происходит".

Видео дня

"От самих слов "подземная школа" – слезы на глазах".

"Ну и как такую нацию можно победить. Молодцы харьковчане. Вы суперовые. Держитесь дорогие. Мы Харьков и область отстоим, как и всю Украину в целом. Держитесь дорогие".

"Я бы была рада такой школе, нашей украинской, цените то, что есть. Мой ребенок не имеет возможности учиться, общаться с детьми".

"Пусть эта школа когда-нибудь будет памятным музеем для следующих поколений".

Ранее OBOZ.UA говорил, что еще на одной станции метро в Харькове откроют новые классы.

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