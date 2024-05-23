Метрошкола в Харькове расширится: еще на одной станции откроют новые классы

В Харькове на станции метро "Имени А. С. Масельского" оборудуют классы для обучения школьников. Об этом сообщил Харьковский городской совет.

В прошлом году такие помещения обустроили на пяти станциях метро: "Победа", "Университет", "Метростроителей", "Тракторный завод" и "Академика Павлова", сообщается в официальном Telegram-канале города. Такое решение было принято в связи с ростом спроса на очное обучение среди детей.

Метрошколу посещает максимальное количество учеников, которое может принять учебное заведение, – 2191 ребенок. Все они учатся в две смены. Кроме педагога, с детьми работают тьюторы и психологи. Также на территории метрополитена, где учатся школьники, есть охрана и медики. Учеников довозят бесплатно на автобусах в сопровождении патрульной полиции, а в школе они получают бесплатное питание.

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Напомним, в Харькове уже заработала первая подземная школа. Пробный день в учебном заведении прошел 11 мая. Детям провели уроки по безопасности, а родители смогли увидеть, где будут учиться школьники. Количество желающих учиться уже значительно превышает количество имеющихся мест в безопасной школе. По словам мэра города Игоря Терехова, к началу нового учебного года в городе планируют возвести еще три таких учебных заведения в других районах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что еще в одном регионе Украины появится подземная школа.

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