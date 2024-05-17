Еще в одном регионе Украины появится подземная школа: что известно

На территории одной из гимназий в Долгинцевском районе Кривого Рога построят подземную школу. Отдельно расположенное здание построят под футбольным полем. Помещение будет рассчитано на 300 участников образовательного процесса и будет иметь площадь в 900 м2.

В укрытии будет обустроен медпункт, санузлы, буфет и места для занятий школьников, сообщает Первый городской телеканал. Исполняющий обязанности городского головы Юрий Вилкул сообщил, что в регионе в будущем появится еще два таких проекта.

"Мы их назвали подземная школа, на триста учеников. И я считаю, что то, что мы запланировали там и медицинские услуги, и буфеты, и комнаты гигиены, и для дошкольников и школьников и старших классов. Все сделано для того, чтобы могли безопасно учиться наши дети", – сказал Вилкул.

Проект учебного заведения также предусматривает доступность для маломобильных посетителей.

Работы начались 1 мая и продлятся 8 месяцев.

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Напомним, в Харькове 13 мая началось обучение в первой подземной школе, расположенной в Индустриальном районе. К урокам может приобщиться 620 школьников. А с первого сентября желающих сесть за парты почти тысяча. Пробный день в учебном заведении прошел 11 мая. Детям провели уроки по безопасности, а родители смогли увидеть, где будут учиться школьники. Мэр Игорь Терехов отметил, что такие учебные заведения должны появиться в каждом районе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где появится первая подземная школа в Запорожье.

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