Девочки, которые занимаются спортом после школы, имеют на 50% больше шансов получить руководящие должности в будущем: результаты исследования

Результаты исследования, проведенного в Великобритании, показали, что внешкольный спорт у девушек влияет на их будущую карьеру. Ведь они имеют больше шансов достичь руководящих профессиональных должностей.

Как пишет The Guardian, это преимущество объясняется устойчивостью, уверенностью и адаптивностью, которые формирует спорт. Также, по словам исследователей, женщины, которые занимаются спортом, почти на треть чаще справляются с давлением и восстанавливаются после тяжелых времен, а на пятую часть чаще с удовольствием пробуют что-то новое, по сравнению с мужчинами.

Однако, как объясняют в отчете об исследовании, эти преимущества не являются ключевыми при выборе спортивных секций. Ведь, согласно статистике, в спорте все равно значительно больше парней. И не только из-за нежелания быть в спорте женского пола, а в основном из-за стереотипов и давления.

Исследование показало, что ребята в возрасте от 11 до 18 лет тратят в среднем на 1,4 часа больше в неделю на занятия спортом. Почти треть (29%) девушек заявили, что мальчиковые команды получают приоритетное бронирование площадок и сооружений, что приводит к тому, что многие девушки перестают заниматься спортом еще в возрасте до 11 лет.

