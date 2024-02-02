''Не ломайте через колено'': что делать, если ребенок не хочет посещать кружок или секцию

Если ребенок не хочет ходить на кружок или секцию, то не стоит его "ломать через колено", ведь силой успеха не достичь. Вместо этого стоит подумать, как можно изменить обстоятельства, советует украинский эксперт по детско-родительским отношениям Мария Сичинская.

Психолог опубликовала видео с рекомендациями, как лучше действовать родителям в ситуации, когда ребенок плачет на занятиях или не хочет собираться на них. В частности, она отметила, что желание постоянно менять кружки является нормой для подрастающего мальчика или девочки.

Если ребенок плачет на занятии и у него не произошло контакта с преподавателем, то нужно однозначно что-либо менять. По словам Сичинской, если заставлять маленького школьника делать что-то через силу, то это не поможет ему стать успешным в жизни.

Психолог уверяет, что это нормально, когда сын или дочь неохотно собираются на урок, ноют, что не хотят идти, однако на занятии получают удовольствие и рассказывают, как им понравилось. В таком случае эксперт советует оптимизировать процесс сборов и помочь ребенку организоваться.

Видео дня

Сичинская также обратила внимание и на обстоятельства, когда ребенок постоянно желает менять кружок. По ее словам, лучше разрешить делать ему это сейчас или в подростковом возрасте, чем тогда, когда он вырастет.

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