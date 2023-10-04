Это манипуляция: психолог объяснила, почему нельзя обижаться на ребенка

Мария Сичинская, психолог, эксперт по воспитанию и семейным отношениям, посоветовала родителям не обижаться на своих детей. По ее словам, в первую очередь такая реакция на поведение ребенка – манипуляция.

В публикации в Instagram специалист отмечает, что первое, на что влияют такие действия – это отношения. В частности, ребенок начинает испытывать страх и пытается как можно скорее наладить контакт.

По ее словам, подобная методика может срабатывать временно. Но делать такого все равно не стоит, ведь такой пример показывает детям, что с помощью оскорблений можно решать вопросы в отношениях. Такие практические наставления могут привести к осложнениям в коммуникации с другими людьми во взрослой жизни.

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Также Сичинская советует не использовать и другие манипуляции в воспитании детей. В частности, не стоит внушать идею дочери или сыну, что любовь родителей нужно заслужить хорошим поведением, отменными оценками или рисунками. Это будет закладывать в них необходимость угождать, чтобы их любили.

По словам Сичинской, не нужно показывать ребенку, что его поведение влияет на эмоциональное состояние мамы. Особенно сквозь слезы говорить, что "Мы от тебя такого не ожидали".

Не сравнивайте сына или дочь с другими, советует эксперт по воспитанию, ведь таким образом сложится комплекс во взрослой жизни, что человека невозможно любить таким, какой он есть.

Специалист по психологии советует обращать внимание на то, что озвучивается ребенку, потому что любые фразы, которые говорят родители, влияют на его мировоззрение и откладываются в сознании. Поэтому не стоит использовать такие высказывания как, "Хочется – перехочется" и "Я" – последняя буква в алфавите", они будут наставлять ребенка не учитывать свои потребности.

В своих советах эксперт по воспитанию рекомендует учиться экологически проявлять свои эмоции к детям. Ведь для того, чтобы взаимодействовать с дочерью или сыном без манипуляций, нужно иметь силы на спокойную реакцию. В частности, она советует выделять время на отдых и заботу о себе, не тратить последние силы на уборку и готовку, а учиться проживать эмоции и чаще проявлять безусловную любовь к детям.

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