Психологи объяснили, почему не стоит отдавать ребенка на кружки хотя бы до 6 лет и как раннее развитие может его искалечить

Родители склонны переоценивать важность раннего интеллектуального развития ради успешного воспитания. Часто это выражается в посещении детьми многих кружков и репетиторов. Однако специалисты по психологическому развитию советуют сохранять баланс между нагрузкой и досугом.

Психолог Лилия Бармоткина рассказывает Украинскому интересу, что ключевые навыки для успешного обучения формируются ближе к 7 годам. По ее словам, дети в возрасте 5-6 лет еще не имеют достаточного терпения, чтобы проработать учебный материал, в частности у них не развита моторика и не сформировано представление, что такое школа.

Она добавляет, что в ее практике были случаи, когда родители спешили отдать детей в первый класс в 5,5 лет. Ребенок в этом возрасте еще не готов к обучению, не сможет быстро усваивать материал, и это отразится на его здоровье. Ввиду неготовности психики не стоит нагружать ребенка до 6 лет и разнообразными кружками.

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"Лучше, чтобы ребенок пошел в кружки раньше школы или через год-два после начала обучения. Для ребенка старт обучение в школе вызывает стресс, происходит перестройка организма, появляется усталость. И если еще ходить в несколько групп одновременно с учебой в школе, это очень большая нагрузка как физическая, так и психологическая", – отмечает Бармоткина.

Также она рекомендует прислушиваться к желаниям ребенка в выборе направления кружков. Дети в таком возрасте начинают формировать интересы и искать себя, к этому следует относиться с пониманием и идти на компромиссы.

Раннее развитие ребенка может повлечь за собой проблемы в подростковом возрасте, отмечает психолог Виталий Жданов. Он отмечает, что у современной молодежи наблюдается повышенная психическая нестабильность. Особую роль в этом играет зависимость от информационного пространства и взаимодействия в социальных сетях.

По словам эксперта психологии, будущее поколение будет талантливым, хорошо зарабатывать, однако большинство из них не будут приспособлены к реальной жизни. Кто-то будет посещать психотерапевта, а кто-то иметь зависимости, например от виртуальной реальности.

"Тогда, когда нужно было развивать их первичные навыки, родители отдавали их на очень сложные занятия: английский язык, математику, программирование и т.д. А ребенку действительно нужно было складывать кубики, кататься на велосипеде, ссориться-мириться со сверстниками, играть", – рассказывает Жданов.

Мир очень изменился, и если раньше дети выходили на площадку и развивали навыки понимания чего они хотят, говорит психолог, то сейчас ребята получают "фаст-фуд" в виде виртуальной реальности. Это все негативно влияет на развитие молодой фантазии. В частности, он добавил, что не все родители знают о психическом развитии детей, поэтому часто завышают требования к ним.

Иногда свою тревожность и амбиции родители переносят на своих детей. Хотят, чтобы успехи малыша были своеобразным "статус-символом", которым можно хвастаться перед другими. Такое отношение обусловлено социальными стандартами, но важно понимать, что каждый ребенок уникален и имеет свой путь развития, и это не должно быть объектом сравнения с другими, отмечает Жданов.

Родители должны учиться понимать потребности и желания своего ребенка, в том числе и с помощью преподавателей и психологов. Не проектировать собственные представления, а дать возможность выбирать свой путь развития – это ключ к гармоничному воспитанию, говорит эксперт психологии.

Виталий Жданов подчеркивает, что перенасыщение информацией и большая нагрузка кружками может вызвать у детей апатию и усталость. Родители часто накладывают на подростков выбор профессии, в то время как они еще не умеют четко определять свои пожелания и цели. Это может привести к потере интереса к учебе.

"Есть такие истории, когда ребенку давали возможность год не учиться, а отдыхать. За это время она приходила в себя и потом нормально погружалась в учебный процесс", – поделился специалист.

Однако Жданов отмечает важность сбалансированного подхода в воспитании. По его словам, ребята нуждаются в руководстве, но не должны быть перегружены ответственностью. Современная жизнь слишком скоростная и наполнена технологиями, но важно помнить об игре и самопроявлении в детстве. Каждый малыш уникален и должен иметь возможность самостоятельно проявлять интерес к окружающему миру.

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