"Девочки поздравляют мальчиков". В сети разгорелась дискуссия по поводу Дня защитников и защитниц Украины, и заговорили о младенцах в военной форме

Среди украинцев разгорелась дискуссия по поводу Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября. Одна из мам поделилась скриншотами из школьного чата, где председатель родительского комитета предложила выделить средства на подарки мальчикам в этот день.

В посте в Threads Татьяна Моисеева-Шуленко отмечает, что подобные подарки неуместны, ведь это напоминает 23 февраля в России, когда оккупанты празднуют советский "День защитника отечества". Женщина подчеркнула, что почти все родители поддержали такую инициативу.

"Как думаете, когда же эта традиция, когда "девочки поздравляют мальчиков", исчезнет? Что у нас изменилось? Разве что "23 февраля" заменили на 1 октября. Отвратительно. И, главное, все родители класса это поддерживают", – написала мама школьников.

В комментариях пользователи сети выразили возмущение подобной инициативой. В частности, они отмечали, что такие идеи напоминают российские традиции. В то же время дети не имеют отношения к этому празднику, поэтому, по мнению украинцев, поздравлять не нужно ни мальчиков, ни девочек. Однако, по мнению многих, в этот день стоит рассказать об истории праздника и вспомнить о тех, кто защищает границы Украины.

"Ни мальчики, ни девочки не должны быть теми, кого поздравляют. В этот день можно рассказать об истории праздника и попросить поздравить защитников и защитниц в семье. Мы бы вообще пожаловались в МОН на такие инициативы, если родительский комитет не видит пределов".

"1 октября поздравляют военных. Дети здесь при чем?"

"Ну, когда они станут, тогда и поздравлять".

"Зачем детям этот праздник? Это же праздник защитников и защитниц ВСУ, которые защищают и защищали нашу страну. Помнить, поддерживать и развивать культуру – да, но ведь они еще дети".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы устроили бурную дискуссию из-за заявления профсоюза о подарках на 8 марта.

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