Девушки перестали бояться сложных вещей: ректор Львовской политехники рассказала о еще одном парадоксе вуза

Ректор Львовской политехники Наталья Шаховская поделилась своими наблюдениями об обучении в их высшем учебном заведении. По ее мнению, современные девушки перестали бояться сложных профессий.

По словам педагога, на сегодня все больше девушек среди студентов этого ВУЗа, они выбирают физико-математическое направление и IT-сферу. Об этом Шаховская рассказала в интервью для YouTube-канала "Медіа-хаб ТВОЄ МІСТО".

"Девушки перестали бояться сложных вещей. Девушки интересуются инженерией. Есть много девушек, которые любят творить руками, скручивать какие-то проволочки, смотреть, что из этого получится", – говорит ректор.

Также она рассказала об одном интересном парадоксе, который наблюдала во Львовской политехнике. На одной из их образовательных программ есть выборочный блок "Робототехника", то есть студенты сами определяют, хотят ли они изучать этот предмет. По ее словам, они были уверены, что этот блок в основном будут выбирать ребята.

"Так вот, его выбрали почти сами девушки", – говорит Шаховская.

