Диетические котлеты, которые точно полюбит ваш ребенок: из чего приготовить

Котлеты, которые точно понравятся вашему ребенку, можно приготовить из куриных сердечек. Они получатся очень сочными, нежирными. К тому же, бюджетными.

Идея приготовления сочных котлет из куриных середец опубликована на странице фудблогера vika gerasimovaa в Instagram.

Ингредиенты:

15-20 зачищенных сердец

1/2 от средней моркови

1/2 лука

1 яйцо

1,5 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Сердца почистить, разрезать.

2. Выложить в чашу блендера.

3. Добавить почищенные морковь и лук.

4. Разбить яйцо.

5. Все взбить до однородности.

6. Добавить 1,5 ст.л муки (пшеничная, рисовая, овсяная, спельтовая).

7. Все хорошо перемешать ложкой.

8. Жарить котлеты на сковородке по 5-6 минут под крышкой на масле ГХИ.

