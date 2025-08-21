Видео дня
Диетические котлеты, которые точно полюбит ваш ребенок: из чего приготовить
Котлеты, которые точно понравятся вашему ребенку, можно приготовить из куриных сердечек. Они получатся очень сочными, нежирными. К тому же, бюджетными.
Идея приготовления сочных котлет из куриных середец опубликована на странице фудблогера vika gerasimovaa в Instagram.
Ингредиенты:
- 15-20 зачищенных сердец
- 1/2 от средней моркови
- 1/2 лука
- 1 яйцо
- 1,5 ст.л муки
Способ приготовления:
1. Сердца почистить, разрезать.
2. Выложить в чашу блендера.
3. Добавить почищенные морковь и лук.
4. Разбить яйцо.
5. Все взбить до однородности.
6. Добавить 1,5 ст.л муки (пшеничная, рисовая, овсяная, спельтовая).
7. Все хорошо перемешать ложкой.
8. Жарить котлеты на сковородке по 5-6 минут под крышкой на масле ГХИ.
