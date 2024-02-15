Дипломы до сих пор не выдали: в ННУ имени Сухомлинского возникла первая проблема из-за реорганизации вуза

Впервые из-за реорганизации заведений высшего образования у студентов возникли проблемы. В частности, после присоединения Николаевского национального университета им. Сухомлинского к Национальному университету кораблестроения им. адмирала Макарова выпускники магистратуры до сих пор не могут получить дипломы об окончании вуза. Это происходит потому, что ректор уже не имеет полномочий, чтобы их подписать, однако в напечатанных документах значится его имя.

По словам бывшего студента-историка Андрея Кудина, Министерство образования и науки должно было учесть выпуск магистров перед тем, как принимать решение о реорганизации. О ситуации сообщает "Суспільне".

"Сейчас должен подписать глава комиссии по реорганизации университетов. Но это, на наш взгляд, нелогично. У нас есть вопрос: будут ли эти дипломы легитимными? В принципе, если этот документ подпишет Трушляков как ректор НУК, то проблем никаких не будет, потому что лицензия на право обучать и выдавать дипломы получал ННУ имени Сухомлинского. В свою очередь, НУК является правопреемником, потому что университет присоединяется к нему", – рассказывает выпускник.

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Другие студенты тоже недовольны задержкой в выдаче дипломов и начинают волноваться. Много выпускников работает в школах и весной у них запланирована аттестация, а без этого документа к ней не допускают. Бывшие соискатели образования обратились в разные государственные организации, чтобы им помогли разрешить эту ситуацию.

По словам юриста Андрея Саченко, студентам не за что волноваться, ведь чья будет стоять подпись – вопрос чисто технический и все дипломы вносятся в реестр.

"Что касается студентов, то там не должно быть никаких волнений. У нас все дипломы, которые выдаются государственными или частными университетами – все вносятся в реестр. Поэтому, если диплом внесен туда – он действует стопроцентно", – объясняет Саченко.

По его словам, ситуация зависит от того, были ли напечатанные дипломы внесены в реестр. Если да – то они уже действуют, если нет, то должны напечатать новые и выдавать уже их.

Проректор НУК Олег Дубинский говорит, что над этим вопросом работает ликвидационная комиссия. Он отмечает, что перепечатования не будет и подписывать дипломы будет лицо, имеющее на это право. По его словам, предварительно выпускникам ННУ имени Сухомлинского планируют выдать документы в ближайшие три недели.

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