Директор или учитель хотели взятку: почти каждый третий украинец столкнулся с коррупцией в школе
29% украинцев, которые имели контакт со школами за последний год, столкнулись с коррупцией в учебных заведениях. В частности, это касается вымогательства взяток от директоров или учителей в виде денег, подарков, услуг и т.п. Этот показатель вырос по сравнению с прошлогодними результатами на 7%.
Такую информацию предоставил Киевский международный институт социологии. В то же время увеличилось количество случаев вымогательства взяток в медицинских учреждениях.
Готовность украинцев бороться с коррупционерами остается высокой. Так, каждый второй гражданин не соглашается давать взятку, тогда как в 2021 году количество таких составляло четверть из опрошенных.
64% граждан считают, что коррупцию можно преодолеть двумя действенными методами. В частности:
- сделать неотвратимым наказание за коррупцию,
- увольнять чиновников-коррупционеров без права возобновления на работе.
В 2023 и 2024 годах было опрошено 10 тысяч из 18 областей Украины. Также в мониторинге приняло участие 1000 внутренне перемещенных лиц.
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