Директор или учитель хотели взятку: почти каждый третий украинец столкнулся с коррупцией в школе

29% украинцев, которые имели контакт со школами за последний год, столкнулись с коррупцией в учебных заведениях. В частности, это касается вымогательства взяток от директоров или учителей в виде денег, подарков, услуг и т.п. Этот показатель вырос по сравнению с прошлогодними результатами на 7%.

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Такую информацию предоставил Киевский международный институт социологии. В то же время увеличилось количество случаев вымогательства взяток в медицинских учреждениях.

Готовность украинцев бороться с коррупционерами остается высокой. Так, каждый второй гражданин не соглашается давать взятку, тогда как в 2021 году количество таких составляло четверть из опрошенных.

64% граждан считают, что коррупцию можно преодолеть двумя действенными методами. В частности:

сделать неотвратимым наказание за коррупцию,

увольнять чиновников-коррупционеров без права возобновления на работе.

В 2023 и 2024 годах было опрошено 10 тысяч из 18 областей Украины. Также в мониторинге приняло участие 1000 внутренне перемещенных лиц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что олимпиады должны проводить университеты, ведь школам они не нужны.

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