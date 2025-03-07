Ликарчук заявил, что олимпиады должны проводить университеты: школам они не нужны

Ученические олимпиады и другие подобные конкурсы должны проводить учреждения высшего образования, ведь в существующем виде школам они не нужны. Об этом заявил экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

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В сообщении в Facebook он подчеркнул, что соревнования, кто знает историю, математику или другой предмет абсурдно. Более того, работа школы или учителя не должна оцениваться по числу олимпиад или победителей в них.

"Какая-то странная дискуссия началась в соцсетях относительно последнего решения МОН об ученических олимпиадах и других подобных конкурсах, включая МАН. Дискуссия на тему – что хорошо или плохо в новых документах, об этих шоу. Господа коллеги. Но не нужно дискутировать о том, как эти шоу должны проводиться в стенах школах или уровне районов, городов в областей. Они в существующем виде школам не нужны", – написал Ликарчук.

Он отмечает, что олимпиады должны проводить университеты с целью отбора своих абитуриентов. Также вузы должны определять преимущества для победителей во время вступительной кампании.

В то же время Малой академией наук (МАН) должны заниматься заведения высшего образования и научные учреждения. Таким образом, они смогут отбирать способных к научной деятельности старшеклассников.

Если учителя присоединяются к олимпиадам, то их работа должна дополнительно оплачиваться, уверяет Ликарчук. Делать это следует за счет организаторов, ведь в школьных бюджетах такие условия не предусматриваются и не будут.

И последнее, на что обратил внимание бывший руководитель УЦОКО, это возвращение в советское прошлое. Ведь школьные олимпиады появились в середине 70-х годов прошлого века, как один из видов "социалистического соревнования".

Напомним, Министерство образования и науки упразднило проведение школьного этапа ежегодных ученических предметных олимпиад. Теперь интеллектуальные соревнования будут проходить в три этапа, а не четыре, как было раньше. В частности, сразу же будет проводиться местный.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как родители отреагировали на инициативу упразднения школьных этапов олимпиад.

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