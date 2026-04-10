Директор лицея из Винницы раскритиковал Лисового и МОН за 'розовые очки': родители и педагоги готовятся к образовательной эвакуации

Директор лицея из Винницы Александр Козлов раскритиковал министра образования и науки Оксена Лисового и образовательное ведомство за реформу старшей школы. В частности, он подчеркнул, что пока в Киеве инициативу "рисуют как безоблачный путь в Европу", в общинах родители готовятся к настоящей "образовательной эвакуации".

Видео дня

В заметке в Facebook педагог отмечает, что родителей в регионах не спрашивали о закрытии 10-12 классов и подвозе детей в лицей по разбитым дорогам во время воздушных тревог. Несмотря на то, что по данным МОН 85% опрошенных поддерживают реформу, разрыв между центром и регионами становится социальным вызовом.

"Спрашивали ли те же социологи родителей в регионах: "Согласны ли вы на закрытие 10-12 классов в вашей громаде при условии, что ребенок будет вынужден ежедневно преодолевать 30-40 км по разбитым дорогам во время воздушных тревог?" Ответ на этот вопрос превратил бы "победные" 85% в статистическую погрешность. Сегодняшний разрыв между центром и регионами – это не политика. Это социальный вызов, на который у государства до сих пор нет исчерпывающего ответа", – пишет Козлов.

Он также отмечает, что реформа будет бить не только по селу, ведь в городах также будет происходить инфраструктурный коллапс. Так, ограниченное количество академических лицеев в городах будет делать качественное образование привилегией, а для тысяч школьников поступление в 10 класс станет лотереей и битвой за репетиторов.

Учебныезаведения, в которых будут учиться дети до 9 класса, будут терять профессиональные коллективы. Тогда как учителя, которые готовили учеников к поступлению, окажутся перед выбором деквалификации или увольнения.

В то же время, педагог обращает внимание и на безопасность. Так, например, МОН предлагает брать родителям ответственность на себя за доставку детей во время воздушных тревог в отдаленный лицей. По его словам, это риск как в селе, так и в городе.

"Даже в городе путь к отдаленному лицею во время длительных тревог – это риск, который министерство предлагает родителям взять на себя. Для сельской местности, где дороги часто существуют только на картах, реформа выглядит как "приговор". Кто будет нести ответственность за ребенка в школьном автобусе во время обстрелов или снегопадов, когда путь в лицей длится более часа в одну сторону?" – пишет Козлов.

Он объясняет, что громады чаще всего не имеют средств на содержание существующих помещений, поэтому обещания о современных общежитиях только звучат красиво. Педагог подчеркивает, что профильность должна быть о возможностях для ребенка, а не механической "оптимизацией" сети для удобства чиновничьего отчета. Он отметил, что МОН должно снять "розовые очки" и выйти на реальный диалог с родителями и школьниками.

"Если министерство не снимет "розовые очки" и не выйдет на реальный диалог с теми же 15 тысячами детей и их родителями только в одной Винницкой области, реформа рискует остаться самым масштабным бумажным успехом, который разбился о реальность украинской жизни. Пора признать, что реформа профильной школы – это не о цифрах. Это о людях, которых в этих цифрах просто забыли учесть", – резюмировал директор лицея.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!