Директор лицея в Киеве, который кормит первоклассника, растрогал сеть. Видео

Украинцев тронуло видео, где директор лицея "Оболонь" в Киеве Евгений Поляков кормит первоклассника. Кроме того, пока мальчик жевал порцию еды, руководитель заведения на мгновение отлучился, чтобы взять салфетки и вытереть ребенку лицо.

Видео опубликовали на официальной странице учебного заведения в TikTok. Пользователи соцсети подчеркивали, что это лучший директор, которого они видели. Кто-тозамечал, что таким образом педагог приучает детей есть овощи, а некоторые из украинцев говорили, что именно такому руководителю можно доверить будущее.

"Лучший директор Оболонского района".

"Вот кому можно доверить будущее!"

"Побольше бы таких. Уважение директору".

"Боже, как мило. Реально лучший директор".

"Видимо, приучает детей есть овощи Шикарный директор".

"В младшей школе у моей внучки, директор здоровается с учениками за руку".

