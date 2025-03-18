Директор школы из Киева предложила Украине перейти на блочно-модульное обучение: что не так с уроками по 45 минут

Уроки в украинских школах длятся 45 минут, однако за это время ученики не всегда успевают сосредоточиться на теме или погрузиться в глубокое исследование одного предмета. Кроме того, система ориентирована на "среднего" школьника, из-за чего сильные не имеют поддержки, а те, кто нуждается в большем внимании, его не получают. Не хватает времени у детей и на самостоятельное погружение в материал.

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В связи с этим директор одной из гимназий Киева Оксана Проскура предложила перейти на блочно-модульное обучение. В интервью Новой украинской школе руководитель объясняет, что такое обучение предусматривает 90–120 минут урока. За это время учитель успеет объяснить материал, а ученики его проработать.

Кроме того, такая система подразумевает объединение предметов в тематические блоки для интеграции информации. Групповая и проектная работа будет готовить учеников к реальным жизненным ситуациям, а на междисциплинарных модулях теория будет сразу подкрепляться практикой.

По словам Проскуры, модульно-блочную систему широко используют иностранные старшие школы. В частности, в США практикуется формат 4×4, когда ученики изучают четыре предмета ежедневно в течение полугода, а затем сменяют их во втором семестре. В Финляндии образование включает гибкие курсы и междисциплинарные модули. В одной из школ в Хельсинки проводятся дважды в год крупные проекты, которые длятся около 9 недель и охватывают сразу 4 предмета.

Директор гимназии рассказывает, что в некоторых школах Киева 90-минутные уроки уже введены и поделены на тематические блоки. Чаще экспериментируют с таким обучением частные учебные заведения. Государственные же не готовы к таким изменениям, в частности из-за стереотипов.

Проскура объясняет, что блочно-модульное обучение усиливает индивидуальную траекторию развития школьников и позволяет каждому двигаться в своем темпе. Кроме того, среди учеников формируются сообщества для усиления знаний друг друга. В то же время, гибкие модели обучения позволят детям не только компенсировать потери образования, но и учиться эффективно, опираясь на собственные возможности.

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