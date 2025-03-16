Скучные учебники, много предметов и сложные домашние задания: учительница назвала главные проблемы НУШ в 5-7 классах

У учеников 5-7 классов, которые учатся по программе Новой украинской школы, появляется много новых предметов, домашние задания становятся сложными, а дети имеют все меньше времени на отдых. Кроме того, проблема возникает и в учебной литературе, потому что часто учебники не соответствуют возрасту, слишком академические и скучные.

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Об этом отметила учительница одного из лицеев Киева Ольга Яблонская в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, уроки часто перегружены теорией, которую преподносят в сухой форме, что не всегда заинтересовывает учеников.

"У детей появляется много новых предметов, домашние задания становятся сложнее, а свободного времени меньше и меньше. Они просто не успевают адаптироваться, и это выливается в потерю мотивации. Еще одна проблема – учебные материалы. Учебники часто не соответствуют возрастным особенностям учеников: некоторые из них слишком академические, сложные для понимания или просто скучные. Учителя вынуждены искать дополнительные ресурсы, но не у всех есть возможность и пора это делать систематически", – делится Яблонская.

Она отмечает, что винить учителей в том, что они не работают по новым методикам не правильно. Кроме того, нельзя заставлять учителей изменять методы, если они не будут получать соответствующую поддержку – качественные материалы, время на адаптацию и т.д.

"Если мы хотим, чтобы НУШ в средней школе действительно работала, нужно не просто требовать от учителей перемен, а создавать для этого условия", – отмечает педагог.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Ольгой Яблонской в понедельник, 17 марта.

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