Директор школы обратилась к родителям и учителям из-за ИИ: все можно загуглить, мозг детей теряет субъектность

Так или иначе, а искусственный интеллект проникает в процесс обучения, в частности в школе, и остановить это невозможно. А значит перед учителями и родителями возникает новая задача – научить детей правильно им пользоваться, а не заставлять его думать за себя. Такое мнение высказала директор одной из частных школ Киева Инна Демина.

В посте на своей Facebook-странице она призвала менять подход к использованию ИИ в образовании. По словам Деминой, стремительное развитие технологий меняет сам подход к обучению. И это может как разрушить всю систему образования, так и вывести ее на совершенно новый уровень.

Впрочем, педагог все же предостерегла, что на нынешнем этапе появился новый риск: дети постепенно теряют способность мыслить самостоятельно, полагаясь на готовые ответы. "Мозг, который отдыхает, пока работают алгоритмы – это мозг, который теряет субъектность", – отметила Демина.

По ее мнению, доступность информации и привычка "искать ответ" вместо того, чтобы доходить до него путем собственных размышлений, меняет саму природу обучения. Дети получают результат, но не проходят процесс мышления, который и формирует интеллект.

Педагог убеждена: в новых условиях школа должна изменить подход и делать ставку не на упрощение, а наоборот – на усложнение задач и развитие глубокого мышления. "Когда ребенок ищет ответ в ИИ, он получает результат, но пропускает процесс мышления", – объяснила директор школы. Именно поэтому одной из ключевых задач образования она называет возвращение так называемой "глубокой работы" – длительного погружения в одну задачу, которое учит концентрироваться, выдерживать неопределенность и самостоятельно находить решения.

Отдельно Демина обратила внимание на проблему снижения концентрации у детей. По ее гипотезе, это уже влияет даже на результаты УМТ. "В частности из-за того, что навык длительное время сосредоточенно работать над задачами слабо развит или неразвит совсем", – объяснила она. Эта проблема, по словам педагога, начала формироваться еще во время дистанционного обучения в период пандемии, а с появлением ИИ только закрепилась.

В то же время директор подчеркнула: искусственный интеллект не является врагом, но его нужно правильно использовать. "Ученик должен относиться к ИИ как к талантливому, но склонному к манипуляциям ассистенту", – сказала она. Демина выразила мнение, что важно учить детей проверять информацию, работать с источниками и уметь критически мыслить, а не слепо доверять ответам алгоритмов.

Педагог также отметила важность физического опыта в обучении. По ее словам, развитие мышления невозможно без взаимодействия с реальным миром: экспериментов, письма от руки, работы с материальными объектами.

Отдельное внимание она уделила и воспитанию личностных качеств. Ведь, по ее словам, именно они определяют, как человек будет использовать технологии. "Мы должны лелеять в детях то, что невозможно оцифровать. Привычка формирует характер, а характер определяет, как человек использует технологию – на благо или для разрушения", – написала Демина.

Также она предупредила, что детям, которые будут учиться быть "над ИИ", понадобятся большая поддержка и менторство. "Мы не имеем права снижать планку только потому, что теперь "все можно загуглить". Я убеждена, что планка должна быть выше, потому что инструменты стали мощнее", – добавила директор школы.

В итоге Демина сформулировала главный вопрос, который стоит перед современной школой и родителями: кем станет ребенок в мире искусственного интеллекта – пользователем или творцом. По ее словам, задача образования в таких условиях – сделать так, чтобы дети не зависели от алгоритмов, а умели управлять ими и оставались "хозяевами собственного разума".

