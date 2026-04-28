Учительница истории выступила против домашних заданий и назвала неожиданную причину: при чем здесь искусственный интеллект

Необходимость и целесообразность домашних заданий в школе давно уже является предметом дискуссии. И у противников того, чтобы задавать школьникам что-то на дом появился новый аргумент – искусственный интеллект. Причем указала на него учительница.

Преподавательница истории, которая ведет в TikTok блог под ником @oksanateacher, пожаловалась, что ей надоело оценивать не ученические работы, а то, что они делают через ИИ. Машина создает работы любого типа за считанные секунды, а школьники этим с радостью пользуются.

"Я учительница истории, и я против домашнего задания. Почему? Потому что мне надоело оценивать искусственный интеллект", – объяснила она.

По словам педагога, раньше ситуация выглядела значительно проще. Достаточно было придумать нестандартное задание, которого нет в готовых ответах, и ученики выполняли его самостоятельно. Теперь же, говорит она, практически любой формат легко воспроизводится с помощью современных инструментов.

Оксана пожаловалась, что сегодня не имеет значения, какое именно задание дает учитель: работа с фактами, аналитические или даже творческие форматы. Все это ученики могут быстро сгенерировать. "Что бы ты ни придумал: ответьте на вопрос – изи. Составьте сравнительную таблицу – пожалуйста. Проанализируйте – вот вам. Напишите эссе – без проблем. Презентация – есть. Ментальная карта – тоже", – перечислила она разные типы заданий.

Учительница признается, что пока не нашла эффективного способа противодействовать этой тенденции. По ее мнению, традиционные подходы к домашним заданиям постепенно теряют смысл в нынешних условиях. "Пока я еще не придумала, как с этим бороться. Может, у кого-то есть варианты? Поделитесь", – добавила попросила преподавательница.

В комментариях к ролику она добавила, что сейчас наиболее объективным методом оценивания знаний именно по истории снова стал устный опрос. Ведь именно он позволяет определить уровень не только знаний, но и понимания предмета. Впрочем, устный опрос проводится на уроке и не может быть разновидностью домашнего задания.

