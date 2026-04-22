Можно ли платить детям за оценки? Преподаватель финансовой грамотности дал категоричный ответ и объяснил на примере мобильного телефона

Недавно в соцсетях украинцы спорили, можно ли платить детям за хорошие оценки в школе. Свое мнение по этому поводу высказал преподаватель финансовой грамотности для детей Вячеслав Зражевский. Эксперт считает: платить надо не за оценки, а за достижение поставленных целей.

Видео дня

Об этом он рассказал подкасту "На связи с ребенком". Зражевский также привел примеры, как правильно мотивировать ребенка к учебе с помощью денежных вознаграждений.

"Давать деньги за оценки, как по мне, это неправильно, потому что мы мотивируем к получению мотивации, потому что оценка уже является мотиватором", – объяснил эксперт. По его словам, в таком случае возникает диссонанс, когда ребенок начинает учиться не ради знаний, а исключительно ради вознаграждения.

Ключ к правильной мотивации – понимание того, как ребенок воспринимает время и планирует свои усилия, объяснил преподаватель финансовой грамотности. Он отметил: если взрослые мыслят месяцами или даже годами, то у детей финансовый горизонт значительно короче. "Финансовый период планирования у ребенка – одна неделя", – подчеркнул преподаватель. Именно поэтому, по его словам, любые стимулы должны быть краткосрочными и понятными: от понедельника до воскресенья.

Эксперт советует не просто ставить ребенку задачу "улучшить оценки", а вместе с ним разрабатывать четкий план действий. "Если мы ребенку поставим "слона" и не разрежем его, ребенок его не "съест", – объяснил Зражевский. То есть, он предложил разбивать большую задачу на маленькие шаги и вместе с ребенком таким образом регулярно отслеживать прогресс.

Как это делается, эксперт объяснил на примере покупки желанного телефона. Например, если ребенок мечтает о новом смартфоне, родители могут предложить софинансирование покупки в зависимости от результатов. "Улучшаешь результат на 50% – мы оплачиваем 50% телефона. Улучшаешь на 100% – оплачиваем полностью", – приводит пример преподаватель. Важно, что в таком случае оплата идет не за оценки как таковые, а за достижения и реальный рост знаний.

Еще один эффективный инструмент, по словам Зражевского, так называемые промежуточные результаты. Ребенок должен видеть свой прогресс постепенно, будто заполняя шкалу. Это помогает не терять мотивацию в процессе и лучше понимать, ради чего он прилагает усилия.

Интересный подход преподаватель финансовой грамотности предложил и к плате за выполнение домашних заданий. Вместо прямой оплаты за сделанные уроки, эксперт предложил другую модель: "Мы платим не за домашнее задание. Мы платим за то, что во время ужина ты расскажешь нам что-то интересное". Например, ребенок может подготовить короткую "лекцию" на изученную тему.

Такой формат дает сразу несколько преимуществ, уверен Зражевский. Кроме понимания ценности денег, речь идет также о развитии навыков публичных выступлений, умении структурировать мысли и уверенно их выражать. Более того, регулярные "выступления" дома помогают ребенку чувствовать себя увереннее в школе. "Я не думаю, что кто-то будет так тянуть руку, как этот ребенок, который уже четко знает, что говорить", — добавил эксперт.

Зражевский также отметил, что главное – не превращать обучение в систему "деньги за оценки". Вместо этого стоит строить мотивацию вокруг целей, прогресса и практических результатов. Именно такой подход помогает не только улучшить академические успехи школьника, но и развить его реальные знания и навыки, которые точно пригодятся в будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!