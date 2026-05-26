Директор школы объяснил опасность запрета смартфонов и предложил компромисс: Украина эту войну проиграет

В Украине могут ограничить использование гаджетов в школах – в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №15105. Документ предусматривает запрет пользования смартфонами, планшетами и смарт-часами во время уроков, за исключением случаев, когда они нужны для обучения или по медицинским причинам. В то же время образовательный эксперт и директор школы Unicorn School Владимир Страшко предостерегает: формальное ограничение гаджетов не решит проблему, а может создать новые вызовы для всей образовательной системы.

Видео дня

По его словам, сам факт отвлечения учеников на смартфоны отрицать невозможно. "Было бы странно делать вид, что телефон на уроке не является проблемой", – отмечает он в своей статье для издания ZN.UA. Эти слова эксперт подкрепляет международными исследованиями. В частности, результаты PISA 2022 свидетельствуют, что около 30% школьников регулярно отвлекаются на собственные гаджеты во время занятий по математике, а еще примерно четверть – на устройства одноклассников. В итоге такие ученики демонстрируют результатыв среднем на 15 баллов ниже.

Впрочем, эксперт подчеркивает: смартфон – это скорее индикатор более глубоких проблем, чем их причина. По мнению Страшко, если попытаться решить вопрос качества образования простым изъятием телефонов, это будет означать подмену понятий и может создать новые проблемы. "Мы путаем симптом с болезнью", – подчеркивает Страшко. По его словам, образование уже давно конкурирует за внимание детей с цифровой средой, и смартфон только делает эту конкуренцию очевидной непосредственно в классе.

Эксперт также указывает, что накопленный мировой опыт не может предложить универсального решения. Так, по данным UNESCO, по состоянию на 2026 год различные формы ограничения мобильных телефонов введены в 58% стран мира, то есть в 114 странах. Однако подходы в них существенно отличаются: в части государств запрет действует только во время уроков, в других – в течение всего учебного дня, а где-то решение оставляют на усмотрение администраций школ. "То есть международный опыт не дает единого рецепта. Он лишь показывает: сначала Украина должна определиться, какую именно проблему хочет решить и каким инструментом", – подчеркнул Страшко.

При этом он приводит данные другого исследования, проведенного Европейской платформой школьного образования (European School Education Platform). Она опросила учителей, директоров школ и родителей в Бельгии, Германии, Италии и Испании про использование смартфонов в школе. Всего респондентов было 1162 и большинство составляли учителя. По результатам этого исследования выяснилось, что самый распространенный подход в европейских школах – позволять использование телефонов для обучения, если учитель не против. Так ответили 54%.

Однако напрямую экстраполировать европейские практики на Украину не получится, уверен Страшко, ведь в нашей стране ситуация осложняется войной. И для многих родителей смартфон – это не только источник развлечений, а прежде всего средство связи с ребенком и инструмент безопасности во время воздушных тревог или других угроз. Кроме того, мобильные устройства могут выполнять важную социальную функцию – в частности, помогать фиксировать случаи буллинга или неправомерных действий. В таком контексте полный запрет представляется не только малоэффективным, но даже потенциально вредным.

Еще один важный аспект, на который указывает эксперт, техническая состоятельность школ. По данным Счетной палаты, значительная часть учебных заведений в Украине до сих пор пользуется устаревшей техникой 2005–2011 годов, а почти 40% имеют дефицит компьютеров – в среднем одно устройство приходится на двух-трех учеников. Несмотря на миллиардные инвестиции в цифровизацию, обеспечение остается неравномерным. В таких условиях смартфоны часто фактически выполняют роль учебных инструментов, и их запрет может ограничить доступ к современным образовательным ресурсам.

Педагог также обращает внимание на изменение поведенческих моделей детей, которое нельзя ни игнорировать, ни корректировать силой. По разным исследованиям, современная молодежь проводит перед экранами от 6 до 16 часов в сутки, нередко используя несколько устройств одновременно. Это формирует привычку к так называемому "постоянному частичному вниманию", когда человек не сосредотачивается полностью на одной задаче, а одновременно смотрит, скажем, в игру и в ленту соцсетей. В таких условиях простой запрет смартфонов во время урока не способен быстро и кардинально изменить сложившиеся когнитивные паттерны.

Среди рисков жестких ограничений Страшко называет возможные конфликты между школами и родителями, напряжение в общении между учениками и учителями, формальное или выборочное выполнение правил, а также усиление неравенства между учебными заведениями с разным уровнем ресурсов. Кроме того, ученики могут искать способы обхода запретов, что только подорвет доверие к правилам.

Вместо этого эксперт предлагает более сбалансированный подход. Речь идет о запрете использования смартфонов без разрешения учителя во время урока, четко определенных исключениях (например, по состоянию здоровья ребенка), прозрачных правилах хранения устройств и обязательном привлечении родителей к формированию политики школы. Параллельно, по его мнению, государство должно инвестировать в модернизацию технической базы и развитие цифровой грамотности как учеников, так и педагогов.

"Украинской школе не нужна война со смартфонами. Она ее проигрывает", – заключает Страшко. Он подчеркивает, что главная задача образования сегодня – не изолировать детей от технологий, а научить их ответственно и эффективно пользоваться ими в условиях современного цифрового мира.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исследовании, которое показало – простого ограничения использования гаджетов ребенком недостаточно, родители должны заменить его на кое-что важное и полезное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!