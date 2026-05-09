Эта простая ежедневная привычка формирует речь детей: новое исследование выявило неожиданную связь с гаджетами

Современные родители и психологи привыкли обвинять современные гаджеты – планшеты и смартфоны – в том, что дети начали хуже формировать навыки речи. Однако новое исследование показывает, что само по себе уменьшение экранного времени не приносит желаемого результата. Значительный вклад в развитие ребенка вносит общение со взрослыми.

Как пишет издание Phys.org, к такому выводу пришли авторы работы, проведенной в Тартуском университете(Эстония). Работа, опубликованная в журнале Frontiers in Developmental Psychology, не просто указывает на то, что ключевую роль в раннем развитии речи играет именно ежедневный живой разговор, а не ограничение использования гаджетов само по себе. Собранные данные позволили выявить некоторые важные закономерности.

Так ученые установили, что дети, которые вырастают в семьях, где принято часто разговаривать, демонстрируют лучшие речевые способности, даже если сами родители регулярно пользуются гаджетами. Это свидетельствует о том, что дело не только в уменьшении времени у экрана, но и в том, чем именно это время заменяют.

Эта проблема становится все более актуальной, поскольку предыдущие исследования показывают, что большинство детей в возрасте от двух до пяти лет уже сейчас превышают рекомендуемую норму экранного времени – она составляет один час в день. И это при том, что языковые навыки, развитые в раннем возрасте, тесно связаны с дальнейшей успешностью в обучении, социальным развитием и общим благополучием. А это делает повседневное домашнее окружение решающим фактором в формировании долгосрочных результатов.

В рамках исследования были проанализированы данные 448 эстонских детей в возрасте от 30 до 48 месяцев. Ученые изучали связь между использованием экранов детьми и родителями, временем, проведенным в живом общении между ребенком и взрослым, и ранними языковыми навыками. Уровень развития речи оценивали с помощью стандартизированного опросника для родителей, который измерял словарный запас, знание грамматики и сложность построения ребенком предложений.

Результаты выявили четкую тенденцию: длительное пребывание перед экраном было связано с более низкими баллами за уровень речи, тогда как активное общение ребенка со взрослым способствовало лучшим языковым результатам. Эти связи оставались значимыми даже тогда, когда оба фактора учитывались в пределах одной модели. Ведущий автор исследования, научный сотрудник кафедры психологии развития Яан Тулвисте отметил, что использование экранов и живое общение являются связанными, но все же разными факторами влияния на раннее развитие речи.

Чтобы лучше понять взаимодействие в семье, исследователи выделили три типичные модели поведения. В семьях с длительным использованием экранов и умеренным общением и родители, и дети часто пользовались гаджетами, а малыши имели более низкие языковые показатели. В семьях с минимумом экранов и тихим бытом без лишних разговоров использование техники было ограниченным, но и разговаривали там мало – и результаты развития речи у детей оказались не лучше. А самые высокие результаты показали семьи, где родители хоть и использовали гаджеты, но при этом и немало разговаривали с детьми. В таких семьях дети имели много живого общения на фоне умеренного использования гаджетов самими родителями.

Это свидетельствует о том, что простого сокращения экранного времени может быть мало. "Само по себе ограничение гаджетов не было связано с лучшими языковыми навыками, если оно не сопровождалось активным общением ребенка со взрослым", – отметил Тулвисте.

Исследователи также обратили внимание на то, что работа базируется на данных, предоставленных самими родителями, и фиксирует именно взаимосвязи, а не прямые причины и последствия. Это означает, что исследование не может однозначно установить причинно-следственную связь. Вполне возможно, что дети с более слабыми языковыми навыками просто сильнее тянутся к экранам, а не использование гаджетов непосредственно приводит к худшему развитию речи.

Однако полученные результаты свидетельствуют о том, что сосредотачиваться исключительно на уменьшении экранного времени недостаточно. Значительно важнее то, сопровождается ли использование гаджетов возможностью содержательного общения со взрослыми или заменяется им. Такие занятия, как разговоры, чтение и совместные игры с родителями, обеспечивают важное языковое подкрепление в раннем детстве. Как объяснил Тулвисте: "Наибольшую пользу дети получают от длительного, живого общения со взрослыми".

