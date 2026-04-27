Дети разочарованы и пытаются 'призумить' текст: Британия встревожена из-за странного поведения первоклассников с книгами

Почти треть первоклассников в Великобритании не умеет пользоваться книгами. Некоторые из учеников пытаются листать страницы как на планшете и "призумить" текст. В то же время, половина учителей считает, что чрезмерное время, которое дети проводят за экранами, стало ключевой причиной того, что они не готовы к школе.

Такие данные показал ежегодный опрос благотворительной организации, информирует The Bookseller. Продавщица детских книг с более чем 20-летним опытом работы в дошкольном образовании, Дебора Тейшейра поделилась, что не удивлена такой статистике. По ее словам, дети в ее магазине ведут себя с бумажными книгами так, будто перед ними гаджет.

"Я думаю, они немного разочарованы, когда книги не двигаются или нет анимации", – сказала Тейшейра.

Она отмечает, что учителя жалуются на детей, которые не ходили в детский сад или не имели дома книг, ведь они теряются, когда им дают что-то почитать. Так, педагоги вынуждены тратить время на уроках на вещи, которые ранее ученики усваивали дома. В частности, это касается умения правильно держать книгу или листать страницы.

Однако, Reading Agency заявила, что "поддерживает чтение во всех его формах", однако не считают гаджеты или цифровое чтение чем-то вредным. Там также обратили внимание, что все больше школьников, особенно из малообеспеченных семей не имеют дома книг. В то же время, почти 40% родителей хотели бы читать с детьми чаще, однако у них не хватает времени и денег на приобретение литературы. Согласно исследованиям, каждый пятый ребенок стал бы читать больше, если бы видел, как это делают родители.

"Отсутствие привычки к книгам может иметь различные структурные причины, не связанные с гаджетами. Ребенок может видеть отца или мать с телефоном и не догадываться, что тот читает, или слышать что-то из наушников и думать, что это музыка, а не аудиокнига. По данным World Book Day 2025, почти каждый пятый ребенок стал бы читать больше, если бы видел, как это делают родители", – заявили в Reading Agency.

Напомним, каждый четвертый ребенок начальной школы в Великобритании не приучен к пользованию туалетом, поэтому ходит на уроки в подгузниках. Столько же учеников не может есть самостоятельно. В ежегодном опросе учителя отметили, что количество школьников, которые не овладевают базовыми навыками, необходимыми для обучения, растет.

Педагоги вынуждены тратить полтора часа ежедневно на смену подгузников или на помощь в туалете, что в итоге равно целому учебному дню в неделю. 70% учителей отметили, что из-за остановки проведения уроков пострадала общая успеваемость в классе.

