Директор школы объяснил, почему отмена золотых и серебряных медалей в Украине – правильное решение: важные знания, а не механический подсчет баллов

Отказ в Украине от золотых и серебряных медалей может стать шагом к более справедливой системе образования, где ученики получают признание за реальные знания и достижения, а не за математический подсчет баллов в журнале. К тому же такой шаг отвечает международным стандартам оценивания в образовании.

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Об этом заявил директор киевской специализированной школе №210 Дмитрий Ламза в Facebook. По его словам, есть плюсы и с юридической стороны, ведь законодательство Украины не требует обязательного награждения выпускников медалями.

"Образование – это не просто система оценок и наград, а пространство для развития личности, критического мышления и обретения реальных компетенций. Отказ от золотых и серебряных медалей – это не формальность, а стратегический шаг к более справедливой образовательной модели, которая ориентируется на знание и достижение каждого ученика, а не на механическое подсчет балов", – отметил педагог.

Согласно Закону Украины "Об образовании", все школьники имеют право на признание их достижений без привилегий для отдельных категорий, документ определяет компетентностный подход как основу образования, а не систему рейтинговых наград.

По словам директора, во многих государствах тоже постепенно отказываются от механических систем наград.

Например, Финляндия, где построена одна из самых эффективных систем образования, не использует общенациональные рейтинги или медали. В стране сосредоточены на развитии навыков и комфорте учащегося.

Во многих американских школах также отказываются от традиционных наград, вместо этого вводят системы поощрения персональных достижений и портфолио компетенций. А в Германии отмечают равенство возможностей, поэтому вместо медалей внимание сосредоточено на сертификатах о полученных компетенциях и практических знаниях.

"Могу привести много примеров, но как директор и юрист, я убежден, что решение об отмене медалей – это не потеря, а возможность построить лучшую и эффективную систему оценивания. Ученик должен получать признание за собственные знания, навыки и реальные достижения, а не математический подсчет баллов в журнале", – добавил Ламза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине официально отменено награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями за особые достижения в обучении. Теперь в документах о получении полного среднего общего образования будут использовать запись "с отличием".

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