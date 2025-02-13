В школах Украины отменили золотые и серебряные медали: что будет вместо них

В Украине официально отменены награждения выпускников школ золотыми и серебряными медалями за особые достижения в обучении. Теперь в документах о получении полного среднего общего образования будут использовать запись "с отличием".

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Соответствующий приказ Министерства образования и науки вступил в силу после регистрации в Министерстве юстиции, информирует Оsvita.ua. Таким образом, упрощается система отличия успехов выпускников и согласовывается с международными стандартами образования. Поэтому отныне главным критерием станет сам факт отличия, без распределения по уровням награждения.

В Порядке заказа документов об образовании все соответствующие сроки будут заменены новой формулировкой "с отличием". Аналогичные изменения внесены в таблицы в приложениях, где больше не будут использоваться отметки "ЗМ" (золотая медаль) и "СМ" (серебряная медаль).

Напомним, ранее глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщал, что отменять золотые и серебряные медали как возможность отмечать лучших учеников не будут. Однако чиновник предложил делать это на средства основателей учебных заведений. Он подчеркнул, что нецелесообразно тратить миллионы гривен налогоплательщиков на централизованное изготовление наград.

В то же время, первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснял, что золотые или серебряные медали не дают преимущества при поступлении в вуз. По словам экс-чиновника, получение таких наград служит моральным поощрением для школьников и публичным "самоутверждением" для родителей. Он добавил, что наличие медалей влияет только на поступление в заведение профессионального или профессионально-технического образования.

Кроме того, как отметил Горбачев, наличие медали не всегда подтверждалось результатами внешнего независимого оценивания или Национального мультипредметного теста. Так, стали возникать неоднозначности предпочтения поступающим, имевшим такие награды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский педагог Виктор Громовой считает, что отмена золотых и серебряных медалей приведет к отсутствию мотивационного механизма у детей. Таким образом, по его словам, никакие образовательные программы, вроде Новой украинской школы, не будут работать.

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