Директор школы в Таиланде стала звездой сети после вручения дипломов выпускникам: чем она прославилась. Видео

Директор школы Satit PSU Secondary в Таиланде стала настоящей звездой соцсетей. Во время церемонии вручения дипломов выпускникам она не только позволила им фотографироваться с собой в смешных позах, но и подыграла им.

Видео того, что происходило на церемонии, школа опубликовала в TikTok. В серии роликов можно увидеть, как директор сначала делает с каждым учеником официальный памятный кадр, а затем фотографируется еще раз – уже неформально и даже забавно.

Вместо сдержанных поклонов, выпускники школы устраивали целое шоу с эффектными позами прямо на сцене. Кто-то повторял образы супергероев из кино, кто-то воспроизводил позы кейпоп-айдолов, некоторые использовали реквизит. Так особенно благосклонную реакцию публики вызвал ученик, который для забавного фото достал солнцезащитные очки – выяснилось, что директор тоже захватила свои, чтобы сфотографироваться в одинаковых образах.

Больше всего зрителей поразило то, что директор школы не просто позволила ученикам сделать официальную церемонию более забавной, но и с радостью подыгрывала им. Она смеялась и повторяла за выпускниками, создавая невероятно позитивную атмосферу.

