Директор УЦОКО назвала большое преимущество НМТ перед ВНО во вступительной кампании

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,2 т.
Директор УЦОКО назвала большое преимущество НМТ перед ВНО во вступительной кампании

Благодаря результатам национального мультипредметного теста (НМТ) выпускники смогут поступить в желаемые учебные заведения. Однако только в том случае, если они прилагали усилия и сознательно учились.

Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко на MriyDiy Podcast. По ее словам, в УЦОКО нашли способ, позволяющий прозрачно проводить вступительные испытания и отвечающий вызовам настоящего, в отличие от внешнего независимого оценивания (ВНО).

НМТ не идеален с точки зрения инструмента, рассказала руководитель центра оценивания образования. Ведь, чем длиннее тест по одному предмету, тем лучше он проверяет учебные достижения выпускников, и тем более сфокусирован поступающий на этом направлении – как это было на ВНО. Но в условиях войны в Украине, когда невозможно провести длительное тестирование по каждому предмету несколько дней подряд, мультипредметный тест хоть и имеет недостатки, однако отвечает сегодняшним вызовам.

Видео дня
Директор УЦОКО назвала большое преимущество НМТ перед ВНО во вступительной кампании

"Это не идеальная модель и скажу сразу, что те недостатки, которые она имеет – мы абсолютно сознательно и честно о них говорим. Но то, что мы показали Украине, что можно без всяких взяток, без знакомств, без семейных историй вступить в то заведение высшего образования, о котором вы мечтаете, только своими усилиями и своим трудом - это означает, что такие изменения могут быть во всех сферах", – отметила Вакуленко.

Она также отметила, что тестологи понимают, каким должен быть инструмент оценивания, однако реалии несколько отличаются, поэтому важно ставить те задачи, которые можно выполнить. В частности, Вакуленко сказала, что для того, чтобы проводить НМТ, в УЦОКО разработали новую систему тестирований чуть более чем за три месяца, по сравнению с другими странами, где готовят их годами.

В 2024 году мультипредметный тест будет также реализован, статистические показатели подборок были на высоком уровне в 2022 и 2023 годах, поэтому в ведомстве оценивания качества образования надеются увидеть такие же результаты и в этом году.

Благодаря НМТ удается сделать главное – отобрать лучших студентов в лучшие вузы, подытожила Вакуленко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2024 году в украинских школах не будет проводиться государственная итоговая аттестация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!