Директор УЦОКО назвала большое преимущество НМТ перед ВНО во вступительной кампании

Благодаря результатам национального мультипредметного теста (НМТ) выпускники смогут поступить в желаемые учебные заведения. Однако только в том случае, если они прилагали усилия и сознательно учились.

Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко на MriyDiy Podcast. По ее словам, в УЦОКО нашли способ, позволяющий прозрачно проводить вступительные испытания и отвечающий вызовам настоящего, в отличие от внешнего независимого оценивания (ВНО).

НМТ не идеален с точки зрения инструмента, рассказала руководитель центра оценивания образования. Ведь, чем длиннее тест по одному предмету, тем лучше он проверяет учебные достижения выпускников, и тем более сфокусирован поступающий на этом направлении – как это было на ВНО. Но в условиях войны в Украине, когда невозможно провести длительное тестирование по каждому предмету несколько дней подряд, мультипредметный тест хоть и имеет недостатки, однако отвечает сегодняшним вызовам.

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"Это не идеальная модель и скажу сразу, что те недостатки, которые она имеет – мы абсолютно сознательно и честно о них говорим. Но то, что мы показали Украине, что можно без всяких взяток, без знакомств, без семейных историй вступить в то заведение высшего образования, о котором вы мечтаете, только своими усилиями и своим трудом - это означает, что такие изменения могут быть во всех сферах", – отметила Вакуленко.

Она также отметила, что тестологи понимают, каким должен быть инструмент оценивания, однако реалии несколько отличаются, поэтому важно ставить те задачи, которые можно выполнить. В частности, Вакуленко сказала, что для того, чтобы проводить НМТ, в УЦОКО разработали новую систему тестирований чуть более чем за три месяца, по сравнению с другими странами, где готовят их годами.

В 2024 году мультипредметный тест будет также реализован, статистические показатели подборок были на высоком уровне в 2022 и 2023 годах, поэтому в ведомстве оценивания качества образования надеются увидеть такие же результаты и в этом году.

Благодаря НМТ удается сделать главное – отобрать лучших студентов в лучшие вузы, подытожила Вакуленко.

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