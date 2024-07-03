Директор УЦОКО назвала категорию абитуриентов, которым аннулируют результаты НМТ-2024

Абитуриентам могут аннулировать результаты Национального мультипредметного теста (НМТ) в случае, если они нарушают правила сдачи экзамена. Поэтому школьники могут потерять право на поступление в заведения высшего образования в 2024 году.

На этом отметила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в интервью Освіта 24. Она сообщила, что во время основной сессии НМТ-2024 были ситуации, когда участники не смогли закончить тестирование из-за неблагочестности.

Поступающим запрещено брать с собой на экзамен смартчасы, калькуляторы, флешки, наушники и т.п., а также рукописные и печатные материалы, не предусмотренные порядком проведения тестирования.

Вакуленко отметила, что в случае обнаружения запрещенных предметов у поступающих, нарушения будут зафиксированы в протоколах, а результаты НМТ аннулируют.

"К сожалению, есть такие случаи. Они не единичны. Есть во всех регионах Украины и за рубежом. Но их не много", – добавила чиновница.

По данным УЦОКО, в прошлом году аннулировали результаты 90-я поступающим, проявившим неблагочестие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители украинских школьников сообщили об очередной проблеме на НМТ-2024.

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