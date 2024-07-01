''Нам не прибавили баллы, но и не сняли''. Родители украинских школьников сообщили об очередной проблеме на НМТ-2024

Мама украинского выпускника сообщила о том, что ее ребенку не прибавили баллы после получения результатов Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году. Поступавший сдавал экзамен 11 июня. По словам украинки, одному из ее сыновей сняли два балла по математике, кроме того, в течение тестирования "висела" система и в последних заданиях загружались иероглифы.

Другие родители присоединились к обсуждению, некоторые из них заметил, что, несмотря на проблемы на НМТ, школьникам не сняли баллы, однако и не добавили к полученным. Сообщение появилось в одной из групп в Facebook.

"Кому-то за 11.06 НМТ добавили баллы, скажите пожалуйста? У нас мало того, что пол часа висела система, и вместо последних заданий по математике загружались иероглифы, да еще и в конечном итоге одному из сыновей сняли 2 балла по математике", – написала женщина.

Она добавила, что ее ребенок усыновлен и имеет особые образовательные потребности, поэтому сможет поступить и без этих двух баллов. Кроме того парень получил медаль за успехи в учебе. Тем не менее, такая ситуация огорчила поступающего.

"Более того, ребенок, которому сняли эти 2 балла – это мой усыновленный сын, ребенок из детского дома, инвалид детства, он не слышит одно ухо, на один глаз видит на 40%. Ему эти 2 балла не делают погоды во вступлении. Он и так поступит, куда планировал. Но ему не понятно и обидно, за что ему сначала начислили мало, как он считает, а потом еще и отобрали. Кстати, ребенок золотой медалист", – добавила украинка.

Принявшие участие в дискуссии пользователи соцсети заверили, что некоторым поступающим так же не добавили баллы за тестирование, с которыми возникали проблемы.

"К сожалению, нам не добавили баллы, но и не сняли, слава Богу".

"За 11:06 нам ничего не добавили".

"11.06 сдавала моя дочь, на математике повисла программа, времени не прибавили от волнения и слез – математика 4 балла, другие предметы 150+, слезы каждый день".

"Тоже сдавали 11.06. По каждому предмету на 1 балл меньше. Кроме того, тоже висела программа 30 минут на математике".

Некоторые замечали, что такая же проблема была и по украинскому языку. А кто-то из родителей сетовал на то, что дети не могут увидеть свои ошибки.

"У нас та же ситуация, но с украинским языком. На экране одно количество правильных ответов, а в кабинете – другое. Что делать не знаем".

"К сожалению, всем только снимают, а не добавляют. Не услышала, что кому-то добавили баллы по НМТ, а по математике, то вообще, и речи не может быть".

"Ничего не добавили, сдавали 11.06.2024, были иероглифы. Никому ничего не нужно. Над детьми издеваются. Нельзя посмотреть ошибки – я хочу провести работу над ошибками, почему нельзя? Секретная миссия по завалу по математике детей. Моя дочь училась отлично в школе, имела репетитора, сдала математику на 147. Я хочу видеть ее ошибки".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница сообщила еще об одной ошибке на НМТ-2024 по математике.

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